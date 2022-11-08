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В Иране назревает раскол из-за поставок России дронов-камикадзе - The Guardian

8 ноября 2022, 01:10

Один из известных консервативных священнослужителей заявил, что правительству Ирана нужно посоветовать России соблюдать международные нормы.

В Иране назревает раскол из-за поставок России дронов-камикадзе - The Guardian
В иранских элитах начался раскол / коллаж: Reuters, УНИАН

В Иране назревает внутренний раскол из-за поставок России дронов-камикадзе, которые используются в войне против Украины. Так, известный консервативный священнослужитель страны Масих Мохаджери заявил, что Россия является явным агрессором в этой войне и снабжение должно быть прекращено.

Как пишет британская газета The Guardian, Мохаджери выделил три вещи, которые должно было бы сделать правительство Ирана: посоветовать России придерживаться международных норм, запретить России использовать в войне против Украины иранские дроны, поддерживать более тесные отношения с Украиной.

"Почему вы не заявили России после начала войны в Украине, что она не имеет права использовать иранские беспилотники в войне в Украине? Кроме того, почему вы открыто не осудили Россию за развязывание войны и почему не приложили удвоенных усилий для посредничества между двумя сторонами, чтобы положить конец этой злой войне?"- обратился Масих Мохаджери к главе МИД Ирана Хосейну Амиру Абдоллахияну.

Он подчеркнул, что у властей Ирана еще есть время изменить свою позицию относительно войны в Украине, которая противоречит основным принципам внешней политики страны.

"Не стоит складывать все яйца в российскую корзину. Этот метод противоречит политике "ни восток, ни запад", которая является стержнем внешней политики Исламской Республики Иран", - резюмировал Мохаджери.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Россия нанесла массированные удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

Вместе с тем Иран решительно отрицает информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Кроме того, Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".

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