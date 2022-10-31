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В Украины тоже есть дроны-камикадзе: эксперт рассказал, могут ли ВСУ ударить по Москве

31 октября 2022, 18:56

Как отметил военный эксперт, Украина имеет собственные технологии по изготовлению беспилотников.

В Украины тоже есть дроны-камикадзе: эксперт рассказал, могут ли ВСУ ударить по Москве
ВСУ могут использовать беспилотник украинского производства для ударов по Москве / 10-я горно-штурмовая бригада

Соединенные Штаты Америки поставляют Украине беспилотники, которые похожи на иранские дроны-камикадзе. Поэтому ВСУ могут атаковать территорию Крыма, поскольку на оккупированные территории не распространяются ограничения на использование вооружения от западных партнеров. Кроме того, защитники могут использовать беспилотник украинского производства для ударов по Москве.

Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Федоров во время общения с российским оппозиционером и правозащитником Марком Фейгином.

"В Украину из США поставляются беспилотники под названием Switch Blade 600 - это беспилотник-камикадзе, примерно такой же по назначению, как и Shahed 136. Он просто падает вместе с взрывчаткой, не сбрасывает боеприпасов, а вместе с взрывчаткой пикирует на цель и уничтожает ее", - отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, Украина также имеет собственные технологии по изготовлению беспилотников.

"Самая сложная штука в беспилотнике - это система наведения. В Харькове есть очень хороший центр разработки систем наведения, который практически обеспечивал все советские ракеты. Там сохранилась технологии, сохранился интеллектуальный потенциал, то есть люди, которые умеют все это делать, всем этим заниматься. Таким образом, 40-50 килограмм взрывчатки могут быть доставлены на достаточно большое расстояние. Беспилотник, даже примитивный Shahed 136, в тактико-технических данных которого указано от 1000 до 1500 километров, может долететь до Москвы", - пояснил Федоров.

Военный эксперт добавил, что даже любитель может загрузить карту с целями в беспилотник, поэтому возможно все.

Ракетный террор РФ

Утром 31 октября в Киеве раздались мощные взрывы. Над городом поднялся дым. До этого по всей Украине, кроме Крыма, была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве был поврежден энергообъект, который питает около 350 тысяч квартир в столице Украины. Часть столицы была обесточена, в некоторых районах исчезло водоснабжение.

В связи с массированными обстрелами российскими оккупантами гражданских объектов критической инфраструктуры в Украине ввели экстренные отключения электроэнергии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что РФ повредила 18 объектов в 10 областях Украины. Большинство объектов были критическими.

Как сообщили воздушные силы ВСУ, украинская ПВО в течение утра 31 октября сбила 44 из полусотни запущенных оккупантами ракет Х-101 / Х-555 общей стоимостью около 650 млн долларов.

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