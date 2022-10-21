Правительство просит украинцев готовиться: 'российский террор продолжится'

Украинцев предупредили об атаках оккупантов на объекты тепло- и водоснабжения / скриншот

Российские оккупационные войска и в дальнейшем продолжат террор против мирного населения Украины. Поэтому граждан призвали подготовиться, ведь захватчики будут наносить сокрушительные удары не только по объектам энергетики, но и по объектам водо- и теплоснабжения. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"К сожалению, также очевидным является факт, что российский террор продолжится. Это касается не только энергосистемы, но и объектов водоснабжения и теплоснабжения. Перебои возможны, а потому все должны быть готовы", - заявил Шмыгаль.

Глава правительства призвал украинцев сделать запас технической и питьевой воды. Подготовить теплые вещи, батарейки, фонарики, павербанки. "Все это необходимо в этих условиях", - сказал он.

Шмыгаль также отметил, что Россия готовится совершить теракт на территории Херсонщины. Речь идет о заминировании дамбы Каховской ГЭС. Такие действия оккупантов могут привести к тому, что будут затоплены десятки населенных пунктов.

"Поэтому мы обращаемся к ООН, ЕС и другим организациям, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом", - добавил премьер.

Российский террор против украинцев

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров. По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от настоящих переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это один из самых страшных международных преступлений, что грозит не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", - заявил он.

Также глава государства рассказал о том, что необходимо для того, чтобы уже в ближайшее время закончить войну, развязанную Россией. Зеленский призвал политиков на всех уровнях защищать предоставление Украине достаточного количества современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал массированные ракетные удары РФ по Украине. "Россияне – позорные неудачники. Вы думали нас напугать? Думали, что украинцы боятся террора от неадекватных бункерных трусов? Вы думаете, что мы будем останавливаться? Нет, на каждый удар будет жесткий ответ. Вы ответите за каждую смерть и страдания. И не только вы. Будут соответствовать целые поколения россиян", - заявил он.

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