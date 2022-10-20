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"Трусливые удары дронами – акт отчаяния": Британия ввела санкции против Ирана за поддержку РФ

20 октября 2022, 22:17

Иран наживается на разжигании войны и нарушает резолюцию Совбеза ООН, передавая России дроны-камикадзе, заявили в правительстве Британии.

Украина, Британия, Иран
Люди и компания-производитель дронов из Ирана принесли страдания Украине, они понесут наказание - правительство Британии / МИД Украины, Reuters

Королевство Великобритания запустило новые санкции против Ирана за поставку России дронов-камикадзе, которые страна-оккупант использует для ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины. Тегеран наживается на войне и, передавая оружие Москве, нарушает резолюцию Совбеза ООН. Об этом заявили в британском правительстве.

В сообщении правительства Великобритании указано, что Россия использует полученные от Ирана беспилотники для атак критической и гражданской инфраструктуры Украины. Агрессор намерен отключить украинцам электричество, отопление и воду. Иран наживается на войне, поставляя оружие Москве и нарушает резолюцию Совета безопасности ООН.

"Эти трусливые удары беспилотников - акт отчаяния. Позволяя такие удары, эти люди и компания-производитель причинили народу Украины невыразимые страдания. Мы позаботимся о том, чтобы они понесли ответственность за свои действия", - сказал глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

Кто из Ирана попал под санкции Британии

  • Генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери – глава Генерального штаба вооруженных сил Ирана. По версии Лондона, он курировал поставки РФ дронов-камикадзе
  • Сейед Ходжатолла Курейши – бригадный генерал, главный переговорщик в сделке о поставках беспилотников
  • бригадный генерал Саид Агаджани – руководитель Корпуса стражей исламской революции. Его представители находятся на оккупированных территориях Украины.
  • Shahed Aviation Industries – компания-производитель беспилотников Shahed, которые применяет Россия в Украине.

Иран поставляет России дроны для войны против Украины

В МИД Украины официально назвали Иран соучастником военных преступлений и терактов России в Украине. Киев призвал Тегеран отказаться от поставок Москве вооружений, иначе иранское государство столкнется с серьезной ответственностью. Украина призвала ЕС ввести санкции против Ирана на фоне сообщений о возможной передаче России баллистических ракет земля-земля.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран якобы не передает Москве оружие, в том числе и дроны камикадзе для атак на украинские города. Кроме того, он сказал, что иранские представители готовы к переговорам с Украиной с целью "опровержения обвинений".

20 октября Евросоюз ввел санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе, которые оккупанты применяют в Украине. Заморожены активы трех физических и одного юридического лица, которые несут ответственность за поставки Москве дронов.

Смотрите видео ТСН - совет ЕС утвердил санкции против Ирана

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