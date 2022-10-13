Закончить войну в ближайшее время: Зеленский назвал главные условия

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что необходимо для того, чтобы уже в ближайшее время закончить войну, развязанную Россией.

Он призвал политиков на всех уровнях защищать предоставление Украине достаточного количества современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Такое заявление глава государства сделал, выступая по видеосвязи на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы

"Уже в этом году мы должны защитить наше небо от террора России. И если это будет сделано, то это будет фундаментальный шаг, чтобы уже в ближайшее время закончить эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины сказал, что необходимо продолжать диалог, чтобы еще больше сократить возможности России финансировать войну.

"В частности, жизненно необходимо лишить государство-агрессора прибылей от экспорта нефти и газа. Россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы задуматься о пользе мира. Именно таким должен быть смысл санкционных пакетов ЕС", - добавил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", - заявил он.

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