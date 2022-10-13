УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Закончить войну в ближайшее время: Зеленский назвал главные условия

13 октября 2022, 17:51

Уже в 2022 году нужно защитить наше небо от террора РФ, уверен глава государства.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что необходимо для того, чтобы уже в ближайшее время закончить войну, развязанную Россией.

Он призвал политиков на всех уровнях защищать предоставление Украине достаточного количества современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Такое заявление глава государства сделал, выступая по видеосвязи на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы

"Уже в этом году мы должны защитить наше небо от террора России. И если это будет сделано, то это будет фундаментальный шаг, чтобы уже в ближайшее время закончить эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины сказал, что необходимо продолжать диалог, чтобы еще больше сократить возможности России финансировать войну.

"В частности, жизненно необходимо лишить государство-агрессора прибылей от экспорта нефти и газа. Россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы задуматься о пользе мира. Именно таким должен быть смысл санкционных пакетов ЕС", - добавил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", - заявил он.

Читайте еще:

Владимир Зеленский война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:58

"Чмобики" на юге хотят сдаться в плен целыми подразделениями – ВСУ

17:51

Закончить войну в ближайшее время: Зеленский назвал главные условияВидео

17:24

РФ устроила новую атаку, прогремели взрывы: куда попали ракетыВидео

17:16

В Украине разрешили еще одной категории выезд за границу: что известноВидео

17:08

Какую изображение вы выбрали: тест определит, чего вам катастрофически не хватает в жизни

Реклама
17:07

Карл Мстительный: коронация Чарльза III станет пощечиной зарвавшимся Меган и Гарри

17:06

В ВСУ объяснили, почему РФ усилила ракетные обстрелы УкраиныВидео

17:00

Покрова Пресвятой Богородицы 2022 в Украине – душевные поздравления и открытки к празднику

16:47

Калибр летел на головы украинцев: бойцы ВСУ сбили Иглой крылатую ракету РФВидео

16:45

Сбил 5 дронов и упал: в Винницкой области обломок вражеского беспилотника врезался в кабину МиГ-29ФотоВидео

16:40

"Щенки, выпьют по 50 г водки и угрожают ядерным оружием": Зеленский разнес окружение Путина

16:35

Грузины организовали челлендж против СобчакВидео

16:33

Какие прически старят женщину после 40 лет: 7 популярных стрижек, которые точно добавляют возраст

16:23

Самая вкусная и полезная закуска на зиму: рецепт №1 для любой хозяйкиВидео

16:19

Путин обиженно листал бумажки: Эрдоган унизил диктатора РФ на официальной встречеВидео

16:07

Невыносимая тяжесть разрухи: как вести себя под завалом дома

16:06

"Появится более мощный защитник": эксперт рассказал, почему Лукашенко тянет времяВидео

15:58

"Сборный образ террориста": Зеленский жестко "припечатал" ПутинаВидео

15:52

Приметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы, чтобы беду не привлечьВидео

15:46

На Полтавщине разбились два самолета ВСУ: первые подробностиВидео

Реклама
15:34

Маск выступил против освобождения Крыма: Starlink там не будет работать

15:33

Революционная ситуация: в РФ заговорили о замене Путина - Washington PostВидео

15:31

День украинского казачества: история и традиции культового праздникаВидео

15:30

Зеленский заявил о планах РФ нанести удар по ГТС Украины, чтобы снять санкции с СП-2Видео

15:28

Эмили Ратаковски совершила каминг-аут после развода с мужем-кобелемВидео

15:24

Принципиально отказала: Кадыров хотел, чтобы Ротару спела для него в Чечне

15:21

Запад не будет отвечать ядерным ударом, если РФ применит такое оружие против Украины – БоррельВидео

14:57

Израиль передает Украине собственные разведданные об иранских дронах и позициях оккупантов - NYTВидео

14:50

Как натереть свеклу и не испачкаться: секрет опытных хозяек

14:46

Режим в РФ – террористический: ПАСЕ приняла мощную резолюцию в поддержку УкраиныВидео

14:38

Украина выстояла: в государстве отменили веерные отключения светаВидео

14:35

Как сохранить молодость на долгие годы: 4 действующих секрета древних египтянок

14:30

Удар Украины по Беларуси возможен, если Запад признает ее страной-агрессором, как и РФ - экспертВидео

14:28

Украина допускает нападение России с Беларуси через Житомирскую, Ровенскую и Волынскую областиВидео

14:15

Дочь Маргариты Тереховой показала иссохшую из-за болезни Альцгеймера актрису

14:12

Нужно прекратить кровопролитие в Украине: Эрдоган жестко поставил на место Путина - CNNВидео

14:08

"Золотые яйца": цена на популярный продукт вырастет еще на 10%Видео

13:37

Кремлевский диктатор предсмертно кашляет: Путин на саммите в Астане выглядел очень болезненно

13:25

Как утеплить деревянные окна: лучшие способы и советыВидео

13:19

"Ракета, дом обрушился": мощная "бавовна" напугала жителей БелгородаВидео

Реклама
13:14

У Путина заявили об "эскалации к Третьей мировой войне" после вступления Украины в НАТОВидео

13:13

Сбежавший от "могилизации" внук Пугачевой оставил жену в России - СМИ

13:00

Гороскоп на завтра 14 октября 2022: Овнам - финансовые трудности, Девам - ссора, Весам - выгодаВидео

12:34

"Не может быть уважения к руководству РФ": Зеленский об отказе от переговоров с МосквойВидео

12:23

"Будут идти до конца": дипломат пояснил, зачем Пригожин и Кадыров бунтуют в РоссииВидео

11:59

Женился на беременной пассии за месяц до гибели: ВСУ "откобзонили" худого рядового из ЮжноуральскаВидео

11:58

В Пентагоне спрогнозировали сроки контрнаступления ВСУ и назвали направленияВидео

11:57

"Лукашенко напуган": эксперт рассказал, готова ли Беларусь воевать с УкраинойВидео

11:49

Максим Галкин получил украинский талисман, который всегда носит с собойВидео

11:34

На Херсонщине "чмобики" убили командира РФ, мешавшего им сдаться в плен ВСУВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять