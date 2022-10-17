Оккупанты ударили ракетами по Сумщине: есть погибшие и раненые, под завалами до сих пор есть люди

Оккупанты ударили ракетами по Сумщине, есть жертвы / Коллаж фото Дмитрий Живицкий

Российские оккупанты безжалостно ударили ракетами по Сумской области. Три "прилета" зафиксировали в Роменском районе области. В результате ракетного обстрела погибли люди, многие травмированы. Об этом заявил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Оккупанты ударили по объекту гражданской инфраструктуры. В результате удара погибли три человека, под завалами до сих пор остаются пострадавшие. Количество погибших может увеличиться.

"В 5: 20 утра три российские ракеты прилетели в объект гражданской инфраструктуры. По меньшей мере три человека погибли. Девять - ранены. Под завалами до сих пор находятся люди", - написал Дмитрий Живицкий.

По понятным причинам пока не сообщается, какой именно объект был разрушен.

Атака дронов на Киев 17 октября

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Вспыхнул пожар. В результате удара "шахида" по дому сразу удалось спасти 18 людей. Позже из-под завалов достали пострадавшую бабушку, женщина жива. Также известно, что во время спасательной операции были извлечены тела 3 погибших людей.

Президент Украины отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа", - написал Владимир Зеленский.

Он также поделился жуткими кадрами с центра столицы, на которых видно, как горит дом после "прилета".

Также в Сети появилось видео с нагрудной камеры полицейского, которая зафиксировала момент попадания дрона в жилой дом.

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