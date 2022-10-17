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Мариуполь, Энергодар и Крым: в ISW назвали стратегические точки, которые ВСУ должны освободить

17 октября 2022, 09:12

РФ хочет занять выгодные позиции и попытаться заморозить конфликт.

Танк, ВСУ
ВСУ должны освободить в ближайшее время ряд территорий / Коллаж фото УНИАН

Украина должна вернуть определенные захваченные россиянами территории, чтобы обеспечить себе долгосрочную безопасность и экономическую жизнеспособность. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

Кремль хочет закрепить свои "достижения" на выгодных для себя позициях, чтобы потом попытаться заморозить конфликт. Это даст ему время подготовиться к очередному нападению на Украину.

Для того чтобы этого не допустить, ВСУ необходимо вернуть ряд территорий.

Херсонская область

Украине необходимо восстановить контроль над всем западным берегом реки Днепр. Российским оккупантам будет трудно совершать наземные атаки. От освобождения западного Херсона зависит обороноспособность Николаева, Одессы и всего побережья Черного моря. Река Днепр должна стать последней линией обороны.

Запорожская область

Решающее значение для сдерживания затрат времени и денег на восстановление экономы Украины имеет Энергодар. Именно там находится Запорожская атомная электростанция. Станция обеспечивала значительную часть Украины электроэнергией. Её потеря требует значительных инвестиций для замены генерирующих мощностей.

Донбасс

Украине необходимо освободить Мариуполь, а также автомобильные и железнодорожные сети на север через Волноваху в сторону Донецка и на запад в сторону Мелитополя и Запорожья.

На северо-востоке расположены стратегически важные населенные пункты - Сватово, Старобельск и Беловодск. Там находятся крупные транспортные развязки. Промышленно выгодными городами будут Донецк, Северодонецк и Луганск.

Крым

Крымский полуостров стратегически важен не только для Украины, но и для НАТО. После аннексии Крыма Россия получила возможность размещать противовоздушные и противокорабельные ракеты на 325 километров западнее. Также РФ размещает авиацию в Севастополе, что на около 300 км западнее, чем на авиабазе в РФ. Россия может представлять угрозу для юго-западного фланга НАТО.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Издание Financial Times на днях опубликовало материал о том, что на Западе прогнозируют освобождение ВСУ оккупированного Херсона уже во второй половине октября. Журналисты акцентировали внимание на призыве коллаборантов к оккупантам РФ относительно "немедленной эвакуации" населения с региона.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович полагает, что ВСУ могут освободить Херсон до начала зимы. Он не исключает сценария, при котором Россия, чтобы отвлечь внимание Киева от юга, может нанести удар на севере. Но Арестович не верит в успехи маневров оккупантов РФ.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Путин испытывает напрасные надежды относительно деятельности своей группировки в Херсоне. Когда Путин считает, что войска РФ будут биться за город, оккупанты мародерствуют и готовятся к бегству.

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