Украинские защитники "задвухсотили" российского сержанта из Липецка с подставной фамилией

Оккупант был заместителем командира взвода 16-й отдельной бригады спецназа ГРУ.
Украинские военные ликвидировали российского сержанта Сергея Науменко. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.
34-летний оккупант был заместителем командира взвода 16-й отдельной бригады спецназа ГРУ. Эта бригада дислоцировалась в Тамбове.
Стоит отметить, что "двухсотый" в действительности носил фамилию Ляшенко. Он даже в соцсетях был подписан своей реальной фамилией.
Известно, что российского сержанта ликвидировали 25 сентября. Пока неизвестно, где именно его "денацифицировали" украинские военные.
"Похоронили его 12 октября в Липецке на новом Косыревском кладбище (видимо старое уже под завязку)", - написал Иракли Комахидзе.
Судя по фото, у оккупанта остались жена и дети.
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.
Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.
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