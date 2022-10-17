Украинские защитники "задвухсотили" российского сержанта из Липецка с подставной фамилией

ВСУ ликвидировали российского сержанта / Коллаж фото Иракли Комахидзе, Reuters

Украинские военные ликвидировали российского сержанта Сергея Науменко. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

34-летний оккупант был заместителем командира взвода 16-й отдельной бригады спецназа ГРУ. Эта бригада дислоцировалась в Тамбове.

Стоит отметить, что "двухсотый" в действительности носил фамилию Ляшенко. Он даже в соцсетях был подписан своей реальной фамилией.

Известно, что российского сержанта ликвидировали 25 сентября. Пока неизвестно, где именно его "денацифицировали" украинские военные.

"Похоронили его 12 октября в Липецке на новом Косыревском кладбище (видимо старое уже под завязку)", - написал Иракли Комахидзе.

ВСУ ликвидировали российского сержанта / Иракли Комахидзе

Судя по фото, у оккупанта остались жена и дети.

ВСУ ликвидировали российского сержанта / Иракли Комахидзе

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

Другие новости: