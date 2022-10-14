Повоевал две недели: в Украине ликвидировали чиновника из мэрии Москвы

Алексей Мартынов не имел никакого боевого опыта / Фото t.me/meduzalive

На войне в Украине ликвидировали 28-летнего мобилизованного работника мэрии Москвы. Повоевать он успел недолго - 10 октября Алексей Мартынов стал "двухсотым".

Как сообщает российское издание Медуза, Мартынов руководил одним из отделений правительства Москвы. 23 сентября ему вручили повестку и, вероятно без обещанной подготовки, отправили на фронт.

По данным заместителя главного редактора пропагандистского канала RT Натальи Лосевой, у чиновника из Москвы не было никакого боевого опыта.

"В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней", — пишет Лосева.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

Тем временем на горячую линию "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ. Они спрашивают, как им сдаться в плен, если они окажутся на войне в Украине.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.

Ранее на войне в Украине ВСУ ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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