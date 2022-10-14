УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Повоевал две недели: в Украине ликвидировали чиновника из мэрии Москвы

14 октября 2022, 09:25

23 сентября Алексею Мартынову вручили повестку и, вероятно без обещанной подготовки, отправили на фронт. 10 октября оккупант стал "двухсотым".

Алексей Мартынов не имел никакого боевого опыта
Алексей Мартынов не имел никакого боевого опыта / Фото t.me/meduzalive

На войне в Украине ликвидировали 28-летнего мобилизованного работника мэрии Москвы. Повоевать он успел недолго - 10 октября Алексей Мартынов стал "двухсотым".

Как сообщает российское издание Медуза, Мартынов руководил одним из отделений правительства Москвы. 23 сентября ему вручили повестку и, вероятно без обещанной подготовки, отправили на фронт.

По данным заместителя главного редактора пропагандистского канала RT Натальи Лосевой, у чиновника из Москвы не было никакого боевого опыта.

"В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней", — пишет Лосева.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

Тем временем на горячую линию "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ. Они спрашивают, как им сдаться в плен, если они окажутся на войне в Украине.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.

Ранее на войне в Украине ВСУ ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

Другие новости:

мобилизация новости России война в Украине ВСУ война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:27

Все зависит от помощи Запада: дипломат рассказал, закончится ли война в ближайший год

10:00

Гороскоп на сегодня 14 октября 2022: Овнам - финансовые трудности, Девам - ссора, Весам - выгодаВидео

09:50

Способны переносить ядерку: РФ перебросила к границе с Норвегией бомбардировщики - СМИВидео

09:44

Экс-участник Modern Talking испугался холодов и разругал ЕС за антирусские санкции: Кличко ответилВидео

09:25

Повоевал две недели: в Украине ликвидировали чиновника из мэрии МосквыВидео

Реклама
08:56

У Маска больше не могут финансировать работу Starlink в Украине и просят денег у Пентагона – CNN

08:56

Украинская армия способна отвоевать Херсон на следующей неделе - Financial TimesВидео

08:35

Когда переходят на зимнее время: дата и час перевода стрелок часовВидео

08:26

"Ждем начало весны": таролог спрогнозировала финальный срок победы Украины

08:07

Путина ждут "большие сюрпризы": правозащитник рассказал, как в РФ готовятся к госперевороту

08:06

Украинский агент Владимир Путин, он же Мольмнение

07:46

Покрова Пресвятой Богородицы 2022 в Украине – душевные поздравления и открытки к празднику

07:16

В Беларуси ввели режим "контртеррористической операции" и проводят скрытую мобилизацию

06:46

ВСУ освободили 627 населенных пунктов на Харьковщине, Херсонщине и на Донбассе

06:18

Новым премьером РФ станет Пригожин, министров будет набирать по зонаммнение

05:20

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области уничтожит все планы Путина по Украине – ЖдановВидео

05:20

Самая вкусная и полезная закуска на зиму: рецепт №1 для любой хозяйкиВидео

04:50

"Отрубят голову" на Красной площади: дипломат объяснил, чем рискует Путин, обвиняя в провалах генераловВидео

04:15

Эмили Ратаковски в прозрачной сетке выбралась на вечеринку

03:42

Василиса Фролова показала шикарное тело после родов

Реклама
03:40

Самые вкусные блины на Покров Пресвятой Богородицы, которые приносят богатство в дом: быстрый рецептВидео

03:10

Путин не остановится, его надо уничтожить - ОгрызкоВидео

03:00

День защитников и защитниц Украины 2022 – дата, мощные поздравления и картинки воинам

02:40

Ударят заморозки: украинцев предупредили о дубаке и назвали самый холодный деньВидео

02:07

Несколько факторов помогли ВСУ: военный эксперт пояснил успех контрнаступления украинцевВидео

01:36

Гороскоп на неделю 17-23 октября 2022: Тельцам - расходы, Козерогам - зависть, Львам - идиллияВидео

00:51

Приметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы, чтобы беду не привлечьВидео

00:40

"Фанатки хотели, чтобы я умерла": почему от Киркорова сбежала невеста

00:12

День украинского казачества: история и традиции культового праздникаВидео

00:10

"Многих уже ликвидировали": Арестович назвал число мобилизованных россиян в УкраинеВидео

13 октября, четверг
23:56

"Лучше бы на сварку посмотрел": Гордон показал "романтические" вечера россиян в ваннойВидео

23:43

"Это не клуб, где наслаждаются жизнью": Зеленский разнес Красный КрестВидео

23:26

"Все, батюшка, валим": священник из Москвы стрелял из гранатомета по украинцамВидео

23:11

Какие прически старят женщину после 40 лет: 7 популярных стрижек, которые точно добавляют возраст

23:00

Приметы на 15 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы счастье в дом привлечьВидео

22:52

"Не расслабляемся": Зеленский предупредил украинцев об опасности 14 октябряВидео

22:29

Украина получит от Португалии 6 вертолетов "Камов": что о них известноВидео

22:07

Провел под завалами дома 6 часов: в Николаеве скончался мальчик, которого спасли от ракетного удараВидео

22:01

Во львовском органном зале пропал свет и музыканты отыграли в темноте

21:44

Горит склад с боеприпасами: в Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожарВидео

Реклама
21:40

Как сейчас выглядит больной афазией Брюс Уиллис - жена актера похвасталась милым кадром

21:32

"Карты таро забыл": министр обороны Украины ответил, когда закончится войнаВидео

21:20

"Есть три дня": у Зеленского поставили жесткое условие Красному КрестуВидео

21:04

В Украину ворвется опасная погода: синоптики назвали дату атаки холодрыгиВидео

20:12

Дочь Веры Брежневой показала американского красавчика-бойфренда

20:12

Главная тайна Путина: таролог рассказала о его настоящей матери и детях с КабаевойВидео

20:02

Как почистить шторы, не снимая: 5 быстрых способов, о которых многие не догадываются

19:54

Россия вся ползет по швам, как старый жупан: в фильме "Киевлянка" 1958 года нашли пророчество для РФВидео

19:52

Рекордный взлет доллара: украинцев предупредили о курсе 50 грн/$Видео

19:51

"Ни мозгов, ни совести": Гордон показал безумную Надежду Бабкину в МариуполеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять