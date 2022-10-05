ВСУ ликвидировали российского старлея из Татарстана / Коллаж фото Иракли Комахидзе, Радио Свобода, Reuters

Украинские военные ликвидировали российского командира танкового взвода - старшего лейтенанта Александра Кареева. 32-летнего оккупанта ликвидировали 25 сентября. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Предположительно он служил в 6-й отдельной танковой бригаде в Мулино. Старлей родился в поселке Пятилетка Мамадышского района Татарстана.

"Военное образование Кареев получил в Казанском танковом училище, но что-то по должности и званию не вырос (вероятнее всего после училища был на гражданке и относительно недавно восстановился в ВС)", - написал Иракли Комахидзе.

ВСУ ликвидировали российского старлея из Татарстана / Иракли Комахидзе

Кареев убивал украинцев с февраля этого года. У него осталась жена Светлана и две дочери.

ВСУ ликвидировали российского старлея из Татарстана / Иракли Комахидзе

Напомним, ВСУ "откобзонили" начальника артиллерии 4-й военной базы - подполковника Ленара Еникеева, который убивал людей в Грузии и Чечене. Он пришел уничтожать украинский народ в марте этого года. Сам Еникеев был родом из Башкирии.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали "наследственного военного" – 25-летнего оккупанта-лейтенанта российской армии Антона Рычагова. Молодой российский оккупант был "денацифицирован" 25 сентября, хоронили его в Саратовской области 2 октября. Он воевал с первого дня вторжения РФ.

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