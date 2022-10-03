ВСУ ликвидировали "потомственного военного" - оккупанта Рычагова

Антон Рычагов нашел свою смерть в Украине / Фото Trlrgram, twitter.com/Shtirlitz53

На войне в Украине ликвидировали 25-летнего оккупанта - лейтенанта российской армии Антона Рычагова. Он воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Молодой российский оккупант был "денацифицирован" 25 сентября, хоронили его в Саратовской области 2 октября. О ликвидации захватчика сообщил в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Лейтенант Антон Рычагов успешно провёл операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", – иронизирует Штефан.

В некрологах россияне пишут, что оккупант Рычагов "осознанно выбрал службу в вооруженных силах РФ", потому что "воспитывался в семье потомственных военных".

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, потери России с 24 февраля по 3 октября составили 60430 человек личного состава.

Потери РФ в Украине - статистика / facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщал Главред, украинские военнослужащие ликвидировали российского 20-летнего оккупанта. Ефрейтор Сергей Горчаков ушел на фронт, чтобы заработать на "Ладу".

Украинские воины также "отправили на концерт к Кобзону" российского полковника и трех лейтенантов российских оккупационных войск.

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