ВСУ ликвидировали "потомственного военного" - оккупанта Рычагова

Молодой российский оккупант Антон Рычагов был "денацифицирован" 25 сентября, хоронили его в Саратовской области 2 октября. Он воевал с первого дня вторжения РФ.
На войне в Украине ликвидировали 25-летнего оккупанта - лейтенанта российской армии Антона Рычагова. Он воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения России 24 февраля.
Молодой российский оккупант был "денацифицирован" 25 сентября, хоронили его в Саратовской области 2 октября. О ликвидации захватчика сообщил в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан.
"Лейтенант Антон Рычагов успешно провёл операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", – иронизирует Штефан.
В некрологах россияне пишут, что оккупант Рычагов "осознанно выбрал службу в вооруженных силах РФ", потому что "воспитывался в семье потомственных военных".
Отметим, по данным Генштаба ВСУ, потери России с 24 февраля по 3 октября составили 60430 человек личного состава.
Как сообщал Главред, украинские военнослужащие ликвидировали российского 20-летнего оккупанта. Ефрейтор Сергей Горчаков ушел на фронт, чтобы заработать на "Ладу".
Украинские воины также "отправили на концерт к Кобзону" российского полковника и трех лейтенантов российских оккупационных войск.
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