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ВСУ ликвидировали упитанного оккупанта, который поехал убивать украинцев ради Лады

27 сентября 2022, 10:59

20-летний ефрейтор Сергей Горчаков был родом из Вологодской области.

ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировали оккупанта, мечтавшего о "Ладе" / коллаж фото Радио Свобода, Иракли Комахидзе, Reuters

Украинские военнослужащие ликвидировали российского 20- летнего оккупанта, который ушел на фронт, чтобы заработать на "Ладу". Об этом сообщает блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Ефрейтор Сергей Горчаков был радиотелефонистом автомобильного отделения медицинской роты. Он сам указал в соцсетях, что родился в 2002 году и проживал в Никольском районе Вологодской области.

Еще в прошлом году он оставил на своей странице пророческий пост с изображением автомобиля "Лада" и написал "Через год поедим". Именно так и было написано, оккупант не знал, что слово "поедем" пишется иначе.

оккупант мечтал о Ладе
ВСУ ликвидировали оккупанта, мечтавшего о "Ладе" / скриншот

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали оккупанта с украинскими корнями 27-летнего Игоря Бойчука. В стране-агрессоре РФ сообщили, якобы он из российского города Когалым. Однако оказалось, что оккупант на самом деле родом из Луцка.

Напомним, ранее украинские бойцы точным огневым ударом в районе населенного пункта Сватово на Луганщине ранили представителя российской военной верхушки – командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии РФ генерал-майора Олега Цокова.

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