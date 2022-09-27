ВСУ ликвидировали упитанного оккупанта, который поехал убивать украинцев ради Лады

20-летний ефрейтор Сергей Горчаков был родом из Вологодской области.
Украинские военнослужащие ликвидировали российского 20- летнего оккупанта, который ушел на фронт, чтобы заработать на "Ладу". Об этом сообщает блогер-расследователь Иракли Комахидзе.
Ефрейтор Сергей Горчаков был радиотелефонистом автомобильного отделения медицинской роты. Он сам указал в соцсетях, что родился в 2002 году и проживал в Никольском районе Вологодской области.
Еще в прошлом году он оставил на своей странице пророческий пост с изображением автомобиля "Лада" и написал "Через год поедим". Именно так и было написано, оккупант не знал, что слово "поедем" пишется иначе.
Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали оккупанта с украинскими корнями 27-летнего Игоря Бойчука. В стране-агрессоре РФ сообщили, якобы он из российского города Когалым. Однако оказалось, что оккупант на самом деле родом из Луцка.
Напомним, ранее украинские бойцы точным огневым ударом в районе населенного пункта Сватово на Луганщине ранили представителя российской военной верхушки – командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии РФ генерал-майора Олега Цокова.
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