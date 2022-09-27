ВСУ уничтожили четыре склада с боеприпасами и баржу россиян в Херсонской области

Украинские военные уничтожили много техники и живой силы врага / Генштаб ВСУ, УНИАН

Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую баржу и четыре склада с боеприпасами в Херсонской области. Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование Юг.

Огневой контроль проведен и по позициям противовоздушной обороны, и по попыткам оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке.

В целом, украинская авиация нанесла 10 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали 250 огневых задач.

Потери России составили:

77 оккупантов;

шесть танков;

пять гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С";

три зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1";

14 единиц авто-бронетехники.

Также в Баштанском районе Николаевской области уничтожен вражеский беспилотник "Орлан-10".

Как сообщал Главред, 25 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили российский штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и пять складов с боеприпасами на южном направлении.

24 сентября украинская авиация и артиллерия мощно атаковала российских оккупантов на южном направлении. Защитники Украины уничтожили десятки единиц живой силы и техники противника.

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