ВСУ уничтожили четыре склада с боеприпасами и баржу россиян в Херсонской области

Украинская авиация нанесла 10 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали 250 огневых задач. Уничтожено много техники врага.
Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую баржу и четыре склада с боеприпасами в Херсонской области. Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование Юг.
Огневой контроль проведен и по позициям противовоздушной обороны, и по попыткам оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке.
В целом, украинская авиация нанесла 10 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали 250 огневых задач.
Потери России составили:
- 77 оккупантов;
- шесть танков;
- пять гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С";
- три зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1";
- 14 единиц авто-бронетехники.
Также в Баштанском районе Николаевской области уничтожен вражеский беспилотник "Орлан-10".
Как сообщал Главред, 25 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили российский штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и пять складов с боеприпасами на южном направлении.
24 сентября украинская авиация и артиллерия мощно атаковала российских оккупантов на южном направлении. Защитники Украины уничтожили десятки единиц живой силы и техники противника.
Другие новости:
- Олег Жданов поведал, когда Путин разыграет "ядерную карту"
- Ночью РФ ударила ракетами по Николаеву и Запорожью
- "РФ гнала солдат на бойню": Залужный рассказал о хитрости ВСУ в первые дни вторжения