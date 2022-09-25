ВСУ мощно ударили по месторасположению Росгвардии в Херсоне

Российская оккупационная армия потеряла 57 солдат, две гаубицы "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и "Акация", РСЗО "Град" и другую военную технику.
24 сентября украинская авиация и артиллерия мощно атаковала российских оккупантов на южном направлении. Защитники Украины уничтожили десятки единиц живой силы и техники противника.
Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, пилоты отработали пять ударов по двум системам противовоздушной обороны в Херсонском и Каховском районах и трем районам сосредоточения вооружения и техники в Бериславском районе.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 266 задач, в том числе усилив огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы.
Кроме этого, ВСУ ослабили вражескую армию на три пункта управления вдоль линии фронта, а также поразили месторасположение Росгвардии в Херсоне и подавили один из опорных пунктов противника в районе Давидового Брода.
По подтвержденным результатам, потери российской оккупационной армии составили:
- 57 солдат;
- 2 гаубицы "Мста-Б" и еще одна 122-х мм;
- самоходая артустановка "Гвоздика" и самоходная гаубица "Акация";
- реактивная система залпового огня "Град";
- 2 командно-штабных машины;
- 19 единиц другой автобронетехники.
"Враг продолжает воздушную разведку и попытки атак с помощью беспилотных летательных аппаратов. Два разведчика типа "Орлан-10" уничтожены в Бериславском районе Херсонской области и в Баштанском районе Николаевской области. В соседнем Николаевском районе сбит дрон-камикадзе "Шахид-136", - сообщили в ОК Юг.
Наши воины добавили, что еще были уничтожены три склада вражеских боеприпасов в Баштанском, Херсонском и Бериславском районах.
Как сообщал Главред, руководитель объединенного пресс-центра сил обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты на юге заблокированы между силами обороны Украины и правым берегом Днепра. Они деморализованы и думают сложить оружие.
За сутки 20 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили 151 солдата российской оккупационной армии и десятки единиц военной техники противника на южном направлении.
За сутки 19 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили два российских склада с боеприпасами в Благодатном и Херсоне.
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