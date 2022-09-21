Минус более 200 россиян: ВСУ ударили по колонне техники, которую готовили к переправке через Днепр

ВСУ наносят мощные удары по российским оккупантам на Юге / Фото УНИАН

За сутки 20 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили более 200 солдат российской оккупационной армии и десятки единиц военной техники противника на южном направлении.

Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, украинская авиация отработала 7 ударов по врагу. В небе над Чаривным уничтожен вражеский штурмовик Су-25, а в районе Мураховки - сбиты два беспилотника Орлан-10.

В то же время ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 210 огневых задач по:

пункту управления российским войском в Бериславском районе;

ячейкам сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки;

Дарьевскому мосту;

понтонной переправе возле Новой Каховки.

Также в Новой Каховке огневым контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена готовившаяся к переправке через Днепр колонна военной техники .

В результате действий ВСУ потери армии РФ составили:

213 солдат;

7 танков;

24 единицы автобронетехники;

4 гаубицы, в том числе самоходных "Мста-С" и обычных "Мста-Б";

2 самоходные гаубицы "Акация";

4 самоходных артустановки.

Кроме того, подтверждено поражение состава с боеприпасами в Благодатном и пункта управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.

Как сообщал Главред, за сутки 19 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили два российских склада с боеприпасами в Благодатном и Херсоне.

Кроме того, защитники Украины сбили в Николаевской области редкий российский беспилотник "Картограф", который раньше считался засекреченным.

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