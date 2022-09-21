Минус более 200 россиян: ВСУ ударили по колонне техники, которую готовили к переправке через Днепр

За 20 сентября защитники Украины ликвидировали 213 российских солдат и десятки единиц военной техники РФ. Кроме того, нанесены удары по складам боеприпасов.
За сутки 20 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили более 200 солдат российской оккупационной армии и десятки единиц военной техники противника на южном направлении.
Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, украинская авиация отработала 7 ударов по врагу. В небе над Чаривным уничтожен вражеский штурмовик Су-25, а в районе Мураховки - сбиты два беспилотника Орлан-10.
В то же время ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 210 огневых задач по:
- пункту управления российским войском в Бериславском районе;
- ячейкам сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки;
- Дарьевскому мосту;
- понтонной переправе возле Новой Каховки.
Также в Новой Каховке огневым контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена готовившаяся к переправке через Днепр колонна военной техники .
В результате действий ВСУ потери армии РФ составили:
- 213 солдат;
- 7 танков;
- 24 единицы автобронетехники;
- 4 гаубицы, в том числе самоходных "Мста-С" и обычных "Мста-Б";
- 2 самоходные гаубицы "Акация";
- 4 самоходных артустановки.
Кроме того, подтверждено поражение состава с боеприпасами в Благодатном и пункта управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.
Как сообщал Главред, за сутки 19 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили два российских склада с боеприпасами в Благодатном и Херсоне.
Кроме того, защитники Украины сбили в Николаевской области редкий российский беспилотник "Картограф", который раньше считался засекреченным.
Другие новости:
- Был уверен, что "РФ своих не бросает": в Украине "демилитаризован" 19-летний оккупант
- ВСУ захватили элитный трофей - лучший танк армии РФ Т-90М Прорыв с комплексом Накидка
- "Привезешь мне чью-то голову": россиянки заказывают "трофеи" с войны - перехват