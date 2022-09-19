Использовался для нужд ФСБ: на Николаевщине ВСУ сбили редкий российский БПЛА Картограф

Внешне этот российский беспилотник похож на Орлан. Отличается он камерой с двенадцатью объективами и синим цветом корпуса.
Защитники Украины в понедельник, 19 сентября, сбили в Николаевской области редкий российский беспилотник "Картограф", который раньше считался засекреченным.
Видео в Telegram-канале опубликовал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. На кадрах видно украинских военнослужащих, которые собрались вокруг "Картографа" и раскручивали его корпус.
Отметим, такой же беспилотник уничтожили на Николаевщине 2 сентября. Как сообщала пресс-служба Воздушных сил ВСУ, БПЛА осуществлял разведку украинской территории.
Эти дроны периодически сбивали, начиная с 2014 года.
Российский БПЛА "Картограф" - что известно
Беспилотник "Картограф" ВС РФ входит в семейство многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро". Он оснащен мощными камерами для создания планов местности.
Внешне этот БПЛА похож на "Орлан". Отличается он камерой с двенадцатью объективами и синим цветом корпуса.
Беспилотник производится компанией АФМ-Серверс. Полет управляется системой автоматического управления PteRoBot разработки этой же компании.
Модель была секретно разработана для нужд ФСБ РФ, использовалась Россией в войне на Донбассе, во время российского вторжения в Украину и Сирию.
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