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ВСУ захватили элитный трофей - лучший танк армии РФ Т-90М Прорыв с комплексом Накидка

19 сентября 2022, 07:28

Новейший российский танк Т-90М был найден в Харьковской области в идеальном состоянии. Такие танки начали поступать в боевые части РФ только в 2020 году.

Т-90М Прорыв
Танки Т-90М Прорыв теперь будет служить ВСУ / Фото twitter.com/defenceu

Вооруженные силы Украины захватили элитный трофей - лучший боевой танк российской армии Т-90М Прорыв. Боевая машина оснащена комплексом средств снижения заметности (КССЗ), также известным под названием Накидка.

Как сообщило Минобороны Украины в Twitter, новейший российский танк Т-90М был найден в Харьковской области в идеальном состоянии.

"Мы просим его владельца(ов) связаться с ВСУ. Пожалуйста, отметьте себя знаком: белый флаг", - пошутили в Минобороны.

ВСУ захватили элитный трофей - лучший танк армии РФ Т-90М Прорыв с комплексом Накидка

Как пишет в Facebook Виталий Трубников, танки Т-90М Прорыв начали поступать в российские боевые части только в 2020 году.

На танке установлена новая башня, оснащенная системой управления огнем Калина с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена.

Т-90М Прорыв
Т-90М Прорыв / Фото twitter.com/defenceu
ВСУ захватили элитный трофей - лучший танк армии РФ Т-90М Прорыв с комплексом Накидка
Фото twitter.com/defenceu

Техника имеет новый автомат зарядки и модернизированную пушку 2А46М-5, а также 7,62-мм дистанционно управляемую зенитную установку УДП Т05БВ-1.

Комплекс Накидка – это чехол из специального материала, способного блокировать излучение разного диапазона. Благодаря этому танк становится практически незаметным для инфракрасных систем обнаружения, а дальность обнаружения радиолокаторами значительно сокращается.

ВСУ захватили элитный трофей - лучший танк армии РФ Т-90М Прорыв с комплексом Накидка
Фото twitter.com/defenceu

Тем временем российские пропагандисты подтвердили, что ВСУ завладели Т-90М Прорыв. Они предположили, что танк бросили российские оккупанты, когда бежали от украинских воинов из Харьковской области.

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Как сообщал Главред, ранее защитники Украины захватили российскую боевую машину десанта-4М (БМД-4М), которую в России называют "своей гордостью".

В Черниговской области украинские бойцы захватили самоходную артиллерийскую установку новейшей модели "Мста-С". Трофей отбуксировали трактором.

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