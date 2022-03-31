Украинские защитники захватили элитный трофей - новейшую модификацию ЗРК Тор оккупантов

ЗРК Тор-М2 теперь будет работать против оккупантов / Фото Википедия

Украинские защитники захватили элитный трофей - зенитный ракетный комплекс с боевой машиной на колесном шасси ЗРК Тор-М2. Теперь он будет служить нашим бойцам для уничтожения врага его же оружием.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

"Новый трофей наших защитников! Последняя усовершенствованная модификация системы, поставляемая в войска россии с 2016 года – ЗРК Тор-М2", - говорится в сообщении.

Захваченный украинскими военными российский ЗРК Тор-М2 / скриншот

Система Тор предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов, в том числе и выполненных по технологии "стелс". Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в автоматическом режиме.

При этом система Тор сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

Как сообщал Главред, украинские защитники захватили в Николаевской области супертрофей - новую командно-штабную машину Р-149МА1 армии РФ. Она является элементом автоматизированной системы управления войсками РФ известной как "Созвездие".

Ранее в Черниговской области украинские бойцы захватили самоходную артиллерийскую установку новейшей модели "Мста-С". И, по сложившейся уже традиции, трофей отбуксировали трактором.

Также ВСУ уничтожили танк Т-80УМ2 "Черный орел", который у путинской армии был только один. Успешный удар был нанесен 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".

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