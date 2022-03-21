"Продырявили дорогу": украинские саперы взорвали путь вместе с российским ЗРК

Разрушенный российский ЗРК "Тор М1" / Генштаб ВСУ

Украинские военные не позволили зенитно-ракетному комплексу оккупантов "Тор М1" доехать до места назначения.

Саперы взорвали российскую вражескую технику. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"Российский ЗРК "Тор М1" не смог доехать, куда должен был – какие-то дыры на дороге... Кто бы это мог сделать? Украинские саперы застенчиво молчат...", – отметили в Генштабе.

Также Генеральный штаб ВСУ обнародовал фото уничтоженной ЗРК противника.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение 21 марта – в 26-й день войны в Украине. Президент напомнил, что Украина борется за стремление быть с Европой на поле боя, и добавил, что граждане Германии могут помочь в этом давлением на политиков.

Напомним, эксперт пояснил, как повлияет на ход войны привлечение Россией белорусов и сирийцев. Боевиков из Сирии хотят применить во время попытки блокады Киева. Однако сирийцы в Украине столкнутся сразу с несколькими проблемами, в частности, языковой.

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