"Продырявили дорогу": украинские саперы взорвали путь вместе с российским ЗРК

Вражеская техника не имела шансов доехать до места назначения и осталась разрушенной стоять на дороге.
Украинские военные не позволили зенитно-ракетному комплексу оккупантов "Тор М1" доехать до места назначения.
Саперы взорвали российскую вражескую технику. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
"Российский ЗРК "Тор М1" не смог доехать, куда должен был – какие-то дыры на дороге... Кто бы это мог сделать? Украинские саперы застенчиво молчат...", – отметили в Генштабе.
Также Генеральный штаб ВСУ обнародовал фото уничтоженной ЗРК противника.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение 21 марта – в 26-й день войны в Украине. Президент напомнил, что Украина борется за стремление быть с Европой на поле боя, и добавил, что граждане Германии могут помочь в этом давлением на политиков.
Напомним, эксперт пояснил, как повлияет на ход войны привлечение Россией белорусов и сирийцев. Боевиков из Сирии хотят применить во время попытки блокады Киева. Однако сирийцы в Украине столкнутся сразу с несколькими проблемами, в частности, языковой.
Читайте также:
- Российские корабли приблизились к Одессе и открыли хаотичную стрельбу из артиллерии
- "Осчастливили Путина": в МВД объяснили, почему агрессору выгодны санкции против российских олигархов
- Когда у Путина закончатся резервы для продолжения войны в Украине – ответ эксперта