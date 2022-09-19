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ВСУ ликвидировали два российских склада и ударили по переправе на Юге

19 сентября 2022, 07:01

Авиация нанесла 11 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач. Оккупационная армия уменьшилась на десятки солдат.

Взрыв
Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач / Фото УНИАН

За сутки 19 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили два российских склада с боеприпасами в Благодатном и Херсоне.

Как сообщает ОК Юг на странице в Facebook, украинская авиация нанесла 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач. В частности, ВСУ нанесли удар:

  • по складам вражеских запасов в Баштанском районе Николаевщины;
  • по двум пунктам управления войсками и позициям сил ПВО оккупантов в Бериславском и Каховском районах;
  • по месту сосредоточения вооружения и техники вблизи Львово;
  • по станции радиоэлектронной борьбы недалеко от Херсона;
  • по понтонной переправе в Новой Каховке.

Российская оккупационная армия уменьшилась на 29 россиян, уничтожены 2 самоходных и 1 обычная 152 мм гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", командная машина управления истребительной авиацией и БМП-3.

Как сообщал Главред, ранее ударом Вооруженных сил Украины на южных рубежах был уничтожили склад боеприпасов в Каховке Херсонской области. Кроме того, также ликвидирован район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станция РЭБ, живая сила российских оккупантов вместе с техникой.

Кроме того, в результате удара Вооруженных сил Украины в Запорожской области более 50 российских оккупантов были уничтожены. При этом ранения получили около 70 захватчиков, а также уничтожены около 30 единиц техники РФ.

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