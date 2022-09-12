Мощный удар ВСУ на юге: уничтожены десятки оккупантов вместе с техникой и складом БК

Авиацией ВСУ нанесено 3 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 270 огневых задач.
Ударом Вооруженных сил Украины на южных рубежах был уничтожили склад боеприпасов в Каховке Херсонской области.
Кроме того, также ликвидирован район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станция РЭБ, живая сила российских оккупантов вместе с техникой, сообщает Оперативное командование Пивдень.
При этом авиацией ВСУ нанесено 3 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 270 огневых задач, связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов
"Не имея успехов на суше, в течение боевого дня враг нанес 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения", - уточнили украинские защитники.
В ОК Пивдень добавили, что враг за прошедший день потерял 40 человек убитыми, 4 танка и еще 4 единицы бронированной техники, 3 самоходных гаубицы Мста-С, а также склад боеприпасов в Каховке.
Ранее сообщалось о том, что украинская авиация уничтожила живую силу врага, а подразделения противовоздушной обороны "приземлили" российские самолеты.
В частности, было уничтожено несколько российских самолетов, сбита ракета и вертолет.
Напомним, ранее украинские военные уничтожили 80 россиян, 3 склада вражеских боеприпасов, военную технику и вооружение захватчиков на южном направлении.
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