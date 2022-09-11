ВСУ "прожарили" оккупантов на юге Украины: десятки "двухсотых" и уничтоженная техника

ВСУ "прожарили" оккупантов на юге Украины / Коллаж ОК Юг, УНИАН

Украинские военные уничтожили 80 россиян, 3 склада вражеских боеприпасов, военную технику и вооружение захватчиков на южном направлении.

В ОК "Юг" сообщили об успехах наших военных за минувшие сутки. Им удалось выполнить 350 огневых задач, а также нанести 10 авиаатак.

Потери врага составили:

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80 оккупантов,

8 танков,

17 единиц автомобильной и бронированной техники,

1 гаубица "Мста-Б",

1 беспилотник-разведчик типа "Орлан-10".

Кроме того, защитники Украины уничтожили 3 склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах.

Также паромная переправа в районе Новой Каховки была критически поражена без возможности дальнейшего использования.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях появился видеоролик, в котором украинские военнослужащие заехали в село Александровка (Херсонская область) ‒ населенный пункт, ранее оккупированный русскими агрессорами. Местные жители радостно встречали бойцов-освободителей с арбузами.

Вооруженные силы Украины в понедельник, 5 сентября, ликвидировали на Юге 86 российских оккупантов. Также было уничтожено более 20 единиц вражеской техники, четыре склада с боеприпасами и ударный вражеский вертолет Ка-52.

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