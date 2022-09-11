Уничтожены самолеты, вертолет и БПЛА: авиация ВСУ нанесла 23 успешных удара по оккупантам

Авиация ВСУ за сутки нанесла 23 удара по оккупантам / скриншот

Украинская авиация уничтожила живую силу врага, а подразделения противовоздушной обороны "приземлили" российские самолеты.

В частности, было уничтожено несколько российских самолетов, сбита ракета и вертолет, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что авиация ВСУ нанесла 23 удара по врагу. Во время них воины обезвредили четыре зенитных ракетных комплекса, поразили огнем столько же опорных пунктов и 15 мест скопления живой силы и техники оккупантов.

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Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили два самолета ВС РФ, в том числе штурмовик Су-25 и истребитель-бомбардировщик Су-34.

Также защитники "приземлили" один вражеский вертолет Ка-52, два беспилотника и одну управляемую авиационную ракету.

Напомним, украинские военные уничтожили 80 россиян, 3 склада вражеских боеприпасов, военную технику и вооружение захватчиков на южном направлении на протяжении 10 сентября.

Также сообщалось, что в социальных сетях появился видеоролик, в котором украинские военнослужащие заехали в село Александровка (Херсонская область) ‒ населенный пункт, ранее оккупированный русскими агрессорами. Местные жители радостно встречали бойцов-освободителей с арбузами.

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