Трупы вывозили КамАЗом: на Запорожье более 100 оккупантов уничтожены и ранены

Российские оккупанты на Запорожье потеряли много техники и личного состава.
В результате удара Вооруженных сил Украины в Запорожской области более 50 российских оккупантов были уничтожены.
При этом ранения получили около 70 рашистов, а также уничтожен около 30 единиц техники РФ. Об этом сообщает Канал 24 со ссылкой на данные спецслужб.
Уточняется, что тела ликвидированных в результате удара ВСУ оккупантов уцелевшие россияне собрали в КамАЗ.
"Российские оккупанты на Запорожье потеряли много техники и личного состава. Это произошло в результате работы Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ликвидированных и "трехсотых" оккупантов вывозили сторону Мелитополя.
Ранее сообщалось о том, что бойцы спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели спецоперацию против российских оккупантов в оккупированной Камянке-Днепровской Запорожской области.
В результате уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума.
"При этом склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы – уничтожены", - указывается в сообщении.
Напомним, ВСУ уничтожили колону российской военной техники и живой силы, выехавшей из оккупированного Мариуполя в сторону Запорожья.
ВСУ отработали по наводке подпольщиков информационного сопротивления Мариуполя.
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