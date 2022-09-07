Трупы вывозили КамАЗом: на Запорожье более 100 оккупантов уничтожены и ранены

Российские военные / Reuters, Радио Свобода

В результате удара Вооруженных сил Украины в Запорожской области более 50 российских оккупантов были уничтожены.

При этом ранения получили около 70 рашистов, а также уничтожен около 30 единиц техники РФ. Об этом сообщает Канал 24 со ссылкой на данные спецслужб.

Уточняется, что тела ликвидированных в результате удара ВСУ оккупантов уцелевшие россияне собрали в КамАЗ.

Видео дня

"Российские оккупанты на Запорожье потеряли много техники и личного состава. Это произошло в результате работы Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ликвидированных и "трехсотых" оккупантов вывозили сторону Мелитополя.

Ранее сообщалось о том, что бойцы спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели спецоперацию против российских оккупантов в оккупированной Камянке-Днепровской Запорожской области.

В результате уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума.

"При этом склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы – уничтожены", - указывается в сообщении.

Напомним, ВСУ уничтожили колону российской военной техники и живой силы, выехавшей из оккупированного Мариуполя в сторону Запорожья.

ВСУ отработали по наводке подпольщиков информационного сопротивления Мариуполя.

Читайте еще: