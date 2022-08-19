Колона оккупантов не доехала до Запорожья: сработали партизаны из Мариуполя

ВСУ, колона техники / скриншот, УНИАН

ВСУ уничтожили колону российской военной техники и живой силы, выехавшей из оккупированного Мариуполя в сторону Запорожья.

Как сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ВСУ отработали по наводке подпольщиков информационного сопротивления Мариуполя.

Он отметил, что пока не может раскрыть все подробности.

"Время хороших новостей из Мариуполя! Есть подтверждение от военных, что после оперативного сообщения от инфосопротивления Мариуполя о движении в сторону Запорожья, одна из колонн российской военной техники и живой силы неожиданно для россиян не доехала до места назначения, а пошла за российским кораблем", – написал Андрющенко.

Напомним, украинские военные 4 раза мощно ударили по скоплению российских оккупантов в Баштанском и Бериславском районах. Врагу пришлось вернуться на исходные позиции с огромными потерями.

Также мы сообщали, что 11 августа, российские оккупанты нанесли восемь ударов вертолетами и четыре удара штурмовой авиацией в направлении позиций Вооруженных сил на Юге. Украинская армия сумела избежать потерь и нанесла ответные удары по врагу.

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