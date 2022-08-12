Оккупанты атаковали ВСУ с неба на Юге, но нарвались на ответ и понесли потери

РФ нанесла восемь ударов вертолетами и четыре удара штурмовой авиацией по позициям защитников Украины / Фото Reuters

Российские оккупанты нанесли восемь ударов вертолетами и четыре удара штурмовой авиацией в направлении позиций Вооруженных сил на Юге. Украинская армия сумела избежать потерь и нанесла ответные удары по врагу.

Как сообщает оперативное командование Юг, украинская авиация ударила по опорному пункту оккупантов недалеко от поселка Андреевка и по скоплению вражеских сил и техники возле села Брускинское в Херсонской области. Ракетно-артиллерийские подразделения тоже выполняли боевые задания.

Потери России за минувшие сутки составили:

19 российских оккупантов;

4 единицы бронированной и автомобильной техники;

один склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области.

Отмечается, что в Черном море остаются вражеские корабли, которые вооружены 16 ракетами типа "Калибр". Поэтому украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Как сообщал Главред, во вторник, 9 августа, на Юге Вооруженные силы Украины нанесли по противнику семь авиационных ударов и уменьшили ряды российской армии еще на 35 оккупантов.

8 августа штурмовая авиация нанесла удар по скоплению живой силы, вооружению и технике российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. В то же время, по результатам работы ракетно-артиллерийских подразделений уже известно, что за этот боевой день враг недосчитается 23 солдата.

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