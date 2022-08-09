ВСУ на Юге за сутки уничтожили ЗРПК Панцирь-С1 и более 20 оккупантов

ВСУ уничтожают российские войска на Юге / Фото УНИАН

Украинские защитники продолжают уничтожать вражеские войска на южном направлении. В течение 8 августа штурмовая авиация нанесла удар по скоплению живой силы, вооружению и технике российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. Как сообщает Оперативное командование Юг, результаты удара доразведываются.

В то же время, по результатам работы ракетно-артиллерийских подразделений уже известно, что за этот боевой день враг недосчитается 23 солдата.

Также уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходная гаубица "Мста-С", 5 автомобилей, в том числе и бронированных.

Как сообщал Главред, 7 августа Вооруженные силы Украины на Юге уничтожили российский склад боеприпасов, танк Т-62 и десятки россиян.

В пятницу, 5 августа, украинская боевая авиация нанесла самый массированный за всю войну удар по российским оккупантам в Херсонской области. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, если такие авианалеты продлятся еще несколько дней, то российским войскам там будет "очень плохо".

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