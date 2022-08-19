Оккупанты в панике: украинские летчики уничтожили танки, склад и более 7 десятков оккупантов

Украинские летчики "покрошили" позиции оккупантов на фронте / Фото facebook.com/kpszsu

Украинские военные 4 раза мощно ударили по скоплению российских оккупантов в Баштанском и Бериславском районах. Врагу пришлось вернуться на исходные позиции с огромными потерями. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В течение суток наши подразделения дважды проводили наступательные действия с целью овладения новыми населенными пунктами. Во время одной из атак встретились с двумя десантно-штурмовыми подразделениями", - говорится в сообщении.

Украинские защитники уничтожили танки, бронированную технику и личный состав оккупантов. Двух российских военных взяли в плен.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 200 огневых задач и снова обстреляли Каховский мост.

В результате этого оккупанты потеряли:

73 человека из личного состава,

3 танка,

4 пусковые установки,

1 радиолокационную станцию к ЗРК С-300,

5 единиц бронированной и автомобильной техники,

1 склад боеприпасов.

Оккупанты пытались штурмовать направление населенных пунктов Александровка - Станислав, но они ушли с потерями. Также они атаковали украинские позиции, применяя авиацию. В результате этого потерь со стороны ВСУ нет.

Враг обстреляли Николаевщину из системы залпового огня "Смерч". В результате этого было повреждено несколько домов, разрушено здание пожарной части, уничтожен пожарный автомобиль и был ранен гражданский. В Николаеве оккупанты нанесли удар по портовой инфраструктуре.

Напомним, ранее, 11 августа, российские оккупанты нанесли восемь ударов вертолетами и четыре удара штурмовой авиацией в направлении позиций Вооруженных сил на Юге. Украинская армия сумела избежать потерь и нанесла ответные удары по врагу. Потери России за сутки составили: 19 российских оккупантов; 4 единицы бронированной и автомобильной техники; один склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области.

Еще ранее, 9 августа, на Юге Вооруженные силы Украины нанесли по противнику семь авиационных ударов и уменьшили ряды российской армии еще на 35 оккупантов.

Смотрите онлайн новости Херсона

Другие новости: