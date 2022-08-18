Летчики ВСУ знатно "покрошили" оккупантов на Юге: уничтожены 3 десятка солдат, склад и бронетехника

Украинская авиация за минувшие сутки атаковала опорные пункты и районы сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники в районе Херсонщины.
На Южном направлении украинские военные летчики мощно ударили по позициям русских оккупантов. Были уничтожены 29 солдат, пушки и склад снабжения. Об этом говорится в сообщении оперативного командования ВСУ "Юг".
Украинская авиация за минувшие сутки атаковала опорные пункты и районы сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники. Такие удары были нанесены в районе Нововознесенского и Александровки.
В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач враг потерял:
- 29 солдат;
- самоходную пушку 203-го калибра модификации "Пион";
- пять единиц бронированной и автомобильной техники;
- склад снабжения с боекомплектами в Белогорке.
Окончательные потери врага сейчас подсчитываются.
Напомним, ранее, 11 августа, российские оккупанты нанесли восемь ударов вертолетами и четыре удара штурмовой авиацией в направлении позиций Вооруженных сил на Юге. Украинская армия сумела избежать потерь и нанесла ответные удары по врагу. Потери России за сутки составили: 19 российских оккупантов; 4 единицы бронированной и автомобильной техники; один склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области.
Еще ранее, 9 августа, на Юге Вооруженные силы Украины нанесли по противнику семь авиационных ударов и уменьшили ряды российской армии еще на 35 оккупантов.
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