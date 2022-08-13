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Украинская авиация нанесла 5 ударов по складам и опорным пунктам армии РФ на Юге

13 августа 2022, 07:41

ВСУ превратили в металлолом 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники российских войск. Также ликвидированы 46 захватчиков.

Украинская авиация, разбитый танк РФ
ВСУ превратили в металлолом 15 единиц военной техники оккупантов / Фото УНИАН

В пятницу, 12 августа, Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери российским оккупантам на Юге Украины. Были ликвидированы почти полсотни захватчиков, а также техника противника.

Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, украинская авиация нанесла 5 ударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

Кроме того, украинские ракетно-артиллерийские подразделения снова ударили по автомобильному мосту через дамбу Каховской ГЭС. Отмечается, что после этого контрольного удара, оккупанты не могут использовать мост по назначению.

По подтвержденным данным, ВСУ превратили в металлолом 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники войск РФ. Также ликвидированы 46 оккупантов.

Обстановка в южной операционной зоне остается стабильно напряженной, но контролируемой, отметили в ОК Юг.

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Как сообщал Главред, 11 августа российские оккупанты нанесли восемь ударов вертолетами и четыре удара штурмовой авиацией в направлении позиций Вооруженных сил на Юге. Украинская армия сумела избежать потерь и нанесла ответные удары по врагу. Потери России за сутки составили: 19 российских оккупантов; 4 единицы бронированной и автомобильной техники; один склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области.

9 августа на Юге Вооруженные силы Украины нанесли по противнику семь авиационных ударов и уменьшили ряды российской армии еще на 35 оккупантов.

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