В Украине погиб десантник Путинцев: оккупанта ликвидировали в день ВДВ

Путинцев / facebook.com/irakli.komaxidze

В Украине был ликвидирован десантник российской оккупационной армии Дмитрий Путинцев.

Уроженец Забайкальского края нашел свою смерть в день воздушно-десантных войск РФ, сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Смерть захватчика подтвердили на его родине.

"Забайкальский паблик сообщает о гибели в Украине 2 августа (в день ВДВ) уроженца пгт Приаргунск десантника Дмитрия Путинцева. Других данных по жмуру нет, но учитывая регион обитания и принадлежность к ВДВ, скорее всего служил в 11-й ОДШБр в Бурятии, которую не хило потрепали ВСУ", - сообщил Комахидзе.

Напомним, украинские военные мастерски ликвидировали российского командира полка, который прокомандовал всего три дня. Об этом рассказал оккупант своему отцу во время телефонного разговора, который перехватило Главное управление разведки.

Ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших и известнейших российских пилотов вертолета Ка-52 - полковника Василия Клещенко, который возглавлял группу "Аллигаторов" на параде в Москве в 2021 году. Защитники Украины сбили борт с Клещенко в Харьковской области над позициями захватчиков. Уничтоженный Ка-52 и тело пилота передали россиянам.

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