УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине погиб десантник Путинцев: оккупанта ликвидировали в день ВДВ

12 августа 2022, 07:57

Смерть захватчика подтвердили на его родине.

Путинцев
Путинцев / facebook.com/irakli.komaxidze

В Украине был ликвидирован десантник российской оккупационной армии Дмитрий Путинцев.

Уроженец Забайкальского края нашел свою смерть в день воздушно-десантных войск РФ, сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Смерть захватчика подтвердили на его родине.

"Забайкальский паблик сообщает о гибели в Украине 2 августа (в день ВДВ) уроженца пгт Приаргунск десантника Дмитрия Путинцева. Других данных по жмуру нет, но учитывая регион обитания и принадлежность к ВДВ, скорее всего служил в 11-й ОДШБр в Бурятии, которую не хило потрепали ВСУ", - сообщил Комахидзе.

Напомним, украинские военные мастерски ликвидировали российского командира полка, который прокомандовал всего три дня. Об этом рассказал оккупант своему отцу во время телефонного разговора, который перехватило Главное управление разведки.

Ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших и известнейших российских пилотов вертолета Ка-52 - полковника Василия Клещенко, который возглавлял группу "Аллигаторов" на параде в Москве в 2021 году. Защитники Украины сбили борт с Клещенко в Харьковской области над позициями захватчиков. Уничтоженный Ка-52 и тело пилота передали россиянам.

Читайте также:

война в Украине ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:04

Оккупанты атаковали ВСУ с неба на Юге, но нарвались на ответ и понесли потери

07:57

В Украине погиб десантник Путинцев: оккупанта ликвидировали в день ВДВ

07:18

Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную немецкую боевую техникуВидео

07:01

Российская авиация потерпела неслыханное поражениемнение

06:49

Перелом в войне произойдет в считанные недели, армия РФ будет сдаваться и бежать - Маломуж

Реклама
06:01

До 2024 года Путин не даст Украине расслабиться – Максим РозумныйВидео

04:40

Необычайно полезные груши: кому нужно начать их есть, а кому срочно прекратить

04:10

Сильно похолодает и врежет снегопад: синоптики рассказали, когда ждать морозов в УкраинеВидео

03:55

Укрепят иммунитет и сердце: кому можно есть грибы лисички, а кому они навредят

03:22

Как не испортить посуду: что категорически запрещено мыть в посудомойке - секреты хозяйкам

03:20

Самая вкусная и невероятно полезная заправка к борщу на зиму: очень простой секретный рецептВидео

02:35

Военный эксперт объяснил, зачем РФ имитирует массированное наступление на Донбассе

02:03

"Фрик, он есть фрик": похорошевшую Волочкову перепутали со Зверевым

01:40

"На Чернобыль это будет не похоже": эксперт спрогнозировала последствия аварии на захваченной ЗАЭС

01:04

Гороскоп на неделю 15-21 августа: Ракам – деньги, Львам – ревность, Скорпионам – счастье в любвиВидео

00:51

Приметы на 12 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

00:27

Россияне оттащили войска и не могут прорвать оборону ВСУ - Олег ЖдановВидео

00:05

Гороскоп на сегодня, 12 августа 2022: Львам – деньги, Девам – серьезная ссора, Козерогам – обманВидео

00:05

"Угроза нападения на мост": Скабеева закатила истерику из-за троллинга Минобороны Украины

11 августа, четверг
23:29

Обстрелами ЗАЭС Россия пробила дно в истории терроризма - ЗеленскийВидео

Реклама
23:02

"Позор на весь мир": жена оккупанта разнесла позицию России после взрывов в Крыму

22:51

Приметы на 13 августа: какие 5 запретов строго запрещено нарушать перед Медовым спасомВидео

22:33

Секрет сочного фарша раскрыт: изобретательные хозяйки добавляют в него сахар

22:27

Могут взорвать ЗАЭС: в СНБО назвали "цветочками" аварию в Чернобыле и предупредили украинцевВидео

22:27

Путин срочно отправил Медведева на Донбасс: состоялась встреча с главарями ОРДЛО

21:56

Кулеба резко ответил Шольцу на скандальное заявление о "войне Путина"Видео

21:54

В МВД назвали самую заминированную область Украины после изгнания россиян

21:18

В Москве мужчина убил друга, потому что тот был против войны в Украине

21:10

"Патологическая русофобия": Захарова устроила истерику из-за решения ЛатвииВидео

20:51

РФ усилит ракетные обстрелы: Жданов предупредил об опасности в ближайшие неделиВидео

20:50

Как во время стирки убрать с одежды шерсть домашних животных - секреты хозяйкам

20:49

Не удивляйтесь отчету Amnesty Internationalмнение

20:35

В Украине за год в шесть раз взлетела цена: главный ингредиент борща адски подорожал

20:26

Сильнейшая головная боль и ожоги на теле: какие комнатные растения нельзя держать в домеВидео

20:04

Путин делал ставку на август, но вряд ли сможет захватить Украину - Минобороны БританииВидео

20:00

2-летняя дочь экс-Виагры Димопулос душевно спела "Ой у лузі"

19:46

"У тебя грудь супер": Анна Тринчер показала 9 татуировок в интимных местахВидео

19:45

Возле Бердянска прогремели мощные взрывы: там дислоцируются оккупантыВидео

19:33

Мощные взрывы в Крыму: российские оккупанты должны быть наказаны - ДаниловВидео

19:24

Полоса трудностей и неприятностей: 3 знака зодиака ждет непростой конец августа

Реклама
19:10

Модельер Андре Тан назвал три фильма, которые побуждают гордиться УкраинойВидео

18:56

Украину атакует сильнейшая гроза и шторм: синоптики предупредили о бушующем циклонеВидео

18:52

Новые обстрелы ЗАЭС: оккупанты попали возле первого энергоблокаВидео

18:50

День молодежи в Украине в 2022 году: традиции праздника, поздравления и картинки

18:33

Календарь 2023 с праздниками и выходными: как будет отдыхать Украина

18:21

Традиции на Успенский пост 2022: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать и календарь питанияВидео

18:19

"Второй Чернобыль": Жданов предупредил о катастрофических последствиях в случае подрыва Запорожской АЭСВидео

18:06

Жена Гордона показала, как в прозрачной футболке "тянет" Путина за ухо

17:37

Блогер из Днепра обозвала украиноязычных и назвала их виновными в войнеВидео

17:32

Цены на хлеб и сигареты резко взлетели: что ждет украинцевВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Маковея 2022День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябре
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять