Спецназ ГУР взорвал базу ФСБ на Запорожье: уничтожен склад бюллетеней псевдореферендума

Спецназ ГУР покрошил оккупантов на Запорожье / Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

Бойцы спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели спецоперацию против российских оккупантов в оккупированной Камянке-Днепровской Запорожской области.

Как сообщает пресс-служба ГУР МО в Telegram-канале, в результате уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума.

"При этом склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы – уничтожены", - указывается в сообщении.

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Кроме того, было уничтожено место базирования подразделения российского ФСБ, охранявшего состав бюллетеней. Точное количество убитых и раненых уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма.

Отмечается, что в нескольких помещениях продолжаются пожары, которые оккупанты не могут потушить в течение длительного времени - в частности, в здании управления Государственной казначейской службы.

Оккупанты ввели в городе жёсткий комендантский час с 7:00. Над городом двигаются военные вертолеты.

Мирные жители в результате проведения спецоперации не пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны Украины вычислили военную базу войск России и нанесли по ней удар дроном-камикадзе. Разбили спецназ дагестанского отряда Ястреб российской Росгвардии. Погибли 8 вражеских спецназовцев, минимум 19 получили ранения.

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