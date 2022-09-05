Спецназ ГУР взорвал базу ФСБ на Запорожье: уничтожен склад бюллетеней псевдореферендума

В результате взрыва уничтожено место базирования подразделения российского ФСБ, охранявшего состав бюллетеней.
Бойцы спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели спецоперацию против российских оккупантов в оккупированной Камянке-Днепровской Запорожской области.
Как сообщает пресс-служба ГУР МО в Telegram-канале, в результате уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума.
"При этом склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы – уничтожены", - указывается в сообщении.
Кроме того, было уничтожено место базирования подразделения российского ФСБ, охранявшего состав бюллетеней. Точное количество убитых и раненых уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма.
Отмечается, что в нескольких помещениях продолжаются пожары, которые оккупанты не могут потушить в течение длительного времени - в частности, в здании управления Государственной казначейской службы.
Оккупанты ввели в городе жёсткий комендантский час с 7:00. Над городом двигаются военные вертолеты.
Мирные жители в результате проведения спецоперации не пострадали.
Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны Украины вычислили военную базу войск России и нанесли по ней удар дроном-камикадзе. Разбили спецназ дагестанского отряда Ястреб российской Росгвардии. Погибли 8 вражеских спецназовцев, минимум 19 получили ранения.
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