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Россияне думают сдаваться в плен на Херсонщине, руководство выходит на связь с ВСУ - ОК "ЮГ"

19 сентября 2022, 19:46

Огневой контроль ВСУ над переправами и транспортными артериями через Днепр держит оккупантов зажатыми между силами обороны и правым берегом реки

Гуменюк
Оккупанты деморализованы и не видят цели своего пребывания на этом направлении / скриншот

Российские оккупанты на юге заблокированы между силами обороны Украины и правым берегом Днепра. Они деморализованы и думают сложить оружие.

Как сообщила в эфире национального телемарафона руководитель объединенного пресс-центра сил обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, есть информация о том, что они действительно деморализованы, они не видят цели своего пребывания на этом направлении.

"Они видят пример востока, и это их очень "вдохновляет", поскольку они понимают, что возможно и такое течение событий. Они видят, что ближе все-таки двигаться вперед, сложив оружие, и переходить в обменный фонд, чем двигаться к границе, потому что в Херсонской области далеко до границы с Россией, в отличие от Харьковской. И по пути они имеют существенное препятствие - Днепр, который в принципе для них пока непроходимый, непроплывной, непроездной", - рассказала Гуменюк.

Также она добавила, что огневой контроль ВСУ над переправами и транспортными артериями через Днепр держит оккупантов зажатыми между силами обороны и правым берегом реки.

"Им предложен выход в виде перехода под эгиду международного гуманитарного права. Или надо возвращаться домой, но нужно понять, как", – сказала Гуменюк.

"Руководство российских подразделений выходит на связь с представителями ВСУ для того, чтобы договориться о том, чтобы сложить оружие, но вы понимаете, что они подлежат тщательной проверке, поскольку мы говорили о том, что враг коварен и могут быть разные провокации", – добавила Гуменюк.

Обстановка на Юге Украины

Российские военные в западной части Херсонской области пытаются отступить на более защищенные позиции в ходе контролируемого отхода, чтобы избежать хаотического отступления, как это было после падения обороны оккупантов под Харьковом. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Херсона
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