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Армия РФ готовится к отступлению под Херсоном - ISW

19 сентября 2022, 09:44

Силы обороны Украины, вероятно, вернут себе большую часть, если не всю, западную часть Херсонской области в ближайшие недели.

ВСУ, война в Украине
Украинское контрнаступление в Херсонской области продвигается вперед / Фото twitter.com/DefenceU

Российские военные в западной части Херсонской области пытаются отступить на более защищенные позиции в ходе контролируемого отхода, чтобы избежать хаотического отступления, как это было после падения обороны оккупантов под Харьковом. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"За последние несколько месяцев россияне сильно укрепили запад Херсонской области, в том числе за счет воздушно-десантных частей и, по крайней мере, некоторых частей 1-й гвардейской танковой армии. Эти якобы более профессиональные, хорошо обученные и оснащенные части сосредоточены на небольшом участке в Херсонской области и были подготовлены к ожидаемому контрнаступлению", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что украинское контрнаступление в Херсонской области продвигается вперед, и российские силы, похоже, пытаются замедлить его и отступить на более обороноспособные позиции, а не остановить его или повернуть вспять.

"Непрерывные украинские атаки на российские наземные пути сообщения через реку Днепр в западную часть Херсонской области, по-видимому, все больше влияют на российские поставки на правом берегу — недавние сообщения указывают на нехватку продовольствия и воды в оккупированном Россией городе Херсоне и на по крайней мере временное ослабление огня российской артиллерии", - отмечают аналитики.

Также военные эксперты прогнозируют, что Силы обороны Украины, вероятно, вернут себе большую часть, если не всю, западную часть Херсонской области в ближайшие недели.

"Украинские успехи могут по-прежнему быть медленными, если российские войска сохранят свою сплоченность, но также могут значительно ускориться, если российские силы начнут отступать", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе российское командование отдало приказ "не отступать" всем подразделениям, дислоцированным на Донбассе, требуя удерживать свои позиции независимо от развития ситуации.

Как отмечают в ISW, такой приказ говорит о том, что Россия не исключает быстрого контрнаступления ВСУ в Донецкой области, а также о недоверии боевым возможностям своих подразделений на этом направлении.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Президент России Владимир Путин, похоже, все больше полагается на нерегулярные, плохо обученные добровольческие и прокси-подразделения, а не на попытки восстановить поврежденные или уничтоженные обычные подразделения российских сухопутных войск.
  • Формирование нерегулярных, наспех обученных подразделений мало добавляет боевой мощи российским силам, воюющим в Украине.
  • Украинские силы продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, несмотря на попытки России их сдержать.
  • Российские войска понесли огромные потери в живой силе и технике в боях за восток Украины и особенно во время украинского контрнаступления на Харьков. Несколько российских бронетанковых и механизированных подразделений, вероятно, были фактически уничтожены.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что Вооруженные силы Украины провели беспрецедентную военную операцию и освободили практически всю Харьковскую область от оккупационной армии России. По словам главы государства, за время пребывания в регионе захватчики даже не пытались что-то сделать для людей. Они оставили после себя опустошенные села, в некоторых населенных пунктах нет ни одного уцелевшего дома.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее заявил, что силы обороны Украины вышли на государственную границу с Россией. Операция продолжается. Оккупанты убегают либо вглубь фронта, либо на российскую территорию.

Министр обороны Алексей Резников считает, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области идет лучше, чем ожидалось. По его словам, украинцы доказывают свою способность бить войска РФ на поле боя. Но праздновать победу еще рано, враг может пойти в контратаку.

Другие новости:

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