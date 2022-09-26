Минус Су-25, Ми-8 и пять складов с боеприпасами: ВСУ ударили по оккупантам на Юге

Армия РФ лишилась еще одного самолета Су-25 / topwar.ru

25 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили российский штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и пять складов с боеприпасами на южном направлении.

Как сообщает Оперативное командование Юг, авиация нанесла 9 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 310 огневых задач.

В течение боевого дня бойцы ВСУ:

отработали по сосредоточению вражеского вооружения и техники в Бериславском районе;

усилили огневой контроль Антоновского моста;

сделали невозможным использование альтернативного движения на переправе в районе Новой Каховки.

"В Бериславском районе Херсонской области воинами зенитной ракетной бригады сбит российский штурмовик Су-25. Для спасения пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8, который также успешно "приземлили", - говорится в сообщении.

Кроме того, наши военные уничтожили пять российских складов с боеприпасами в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и на Кинбурнской Косе.

В результате действий Вооруженных сил Украины оккупанты потеряли:

43 солдат;

3 танка;

1 САУ;

9 единиц автобронетехники.

Как сообщал Главред, за сутки 19 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили два российских склада с боеприпасами в Благодатном и Херсоне.

За сутки 20 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили более 150 солдат российской оккупационной армии и десятки единиц военной техники противника на южном направлении.

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