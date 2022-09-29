Майор попал под обстрел: в Украине ликвидирован российский оккупант Курбанов

Майор медицинской службы Курбанов Магомед Умарович попал под обстрел на санитарном автомобиле при организации и осуществлении сбора и эвакуации раненых.
На войне в Украине ликвидирован майор российской армии Магомед Курбанов, который приехал захватывать территорию и убивать украинцев.
Об очередном "грузе 2022" сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Телеграм-канале.
"Майор Курбанов Магомед успешно провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", - иронизирует Штирлиц.
Блогер Necro Mancer уточнил в Twitter, что Курбанов был ликвидирован 24 сентября.
"Выпускник ВМА 2022 года майор медицинской службы Курбанов Магомед Умарович 24/09/22 при организации и осуществлении сбора и эвакуации раненых на санитарном автомобиле попал под обстрел и умер", - говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, украинские военнослужащие ликвидировали российского 20-летнего оккупанта. Ефрейтор Сергей Горчаков ушел на фронт, чтобы заработать на "Ладу".
Украинские воины также "отправили на концерт к Кобзону" российского полковника и трех лейтенантов российских оккупационных войск.
В Харьковской области, в районе Изюма, был ликвидирован командир 137 парашютно-десантного полка ВС России подполковник Павел Кривов.
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