Майор попал под обстрел: в Украине ликвидирован российский оккупант Курбанов

Магомед Курбанов ликвидирован в Украине / Фото Telegram

На войне в Украине ликвидирован майор российской армии Магомед Курбанов, который приехал захватывать территорию и убивать украинцев.

Об очередном "грузе 2022" сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Телеграм-канале.

"Майор Курбанов Магомед успешно провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", - иронизирует Штирлиц.

Блогер Necro Mancer уточнил в Twitter, что Курбанов был ликвидирован 24 сентября.

"Выпускник ВМА 2022 года майор медицинской службы Курбанов Магомед Умарович 24/09/22 при организации и осуществлении сбора и эвакуации раненых на санитарном автомобиле попал под обстрел и умер", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, украинские военнослужащие ликвидировали российского 20-летнего оккупанта. Ефрейтор Сергей Горчаков ушел на фронт, чтобы заработать на "Ладу".

Украинские воины также "отправили на концерт к Кобзону" российского полковника и трех лейтенантов российских оккупационных войск.

В Харьковской области, в районе Изюма, был ликвидирован командир 137 парашютно-десантного полка ВС России подполковник Павел Кривов.

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