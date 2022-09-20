До вторжения в Украину отличился в Чечне: ВСУ ликвидировали майора-оккупанта

Александр Первов был ликвидирован в Украине / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua, twitter.com/Shtirlitz53

ВСУ ликвидировали майора российской оккупационной армии Александра Первова. До войны в Украине он участвовал в боевых действиях в Чечне.

О ликвидации оккупанта сообщил в Twitter полковник Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Майор Александр Первов в Чечне не смог, а в Украине успешно провел операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", – написал Штирлиц.

Первов вероятно погиб при контрнаступлении украинских войск в Харьковской области. Бегство и разгром оккупантов минобороны РФ назвало "операцией по свертыванию".

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Ранее на войне в Украине ликвидирован Никита Сокур - старший сержант российской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

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