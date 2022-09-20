УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

До вторжения в Украину отличился в Чечне: ВСУ ликвидировали майора-оккупанта

20 сентября 2022, 11:37

Александр Первов вероятно был ликвидирован при контрнаступлении ВСУ в Харьковской области. До войны в Украине он участвовал в боевых действиях в Чечне.

Александр Первов
Александр Первов был ликвидирован в Украине / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua, twitter.com/Shtirlitz53

ВСУ ликвидировали майора российской оккупационной армии Александра Первова. До войны в Украине он участвовал в боевых действиях в Чечне.

О ликвидации оккупанта сообщил в Twitter полковник Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Майор Александр Первов в Чечне не смог, а в Украине успешно провел операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", – написал Штирлиц.

Первов вероятно погиб при контрнаступлении украинских войск в Харьковской области. Бегство и разгром оккупантов минобороны РФ назвало "операцией по свертыванию".

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Ранее на войне в Украине ликвидирован Никита Сокур - старший сержант российской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

Другие новости:

новости России война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:31

"Между мной и Тоней этого нет": Арсен Мирзоян рассказал, почему скандалит с Тоней Матвиенко

12:05

Оккупанты уже "готовятся" ко входу ВСУ в Крым – ЖдановВидео

12:03

На Донбассе "казаки" из "ЛНР" обстреляли "коллег" и остановили наступление войск РФ на СлавянскВидео

12:02

Рождество Пресвятой Богородицы 2022: дата, традиции и запреты дня

12:02

Худрук Дизель Студио Крутоголов рассказал про братьев на фронте, и почему сам не берет оружие в рукиВидео

Реклама
11:56

День осеннего равноденствия 2022: дата, традиции и запреты дня

11:37

До вторжения в Украину отличился в Чечне: ВСУ ликвидировали майора-оккупанта

11:25

"Горжусь ею, она не сдается": мама "Пташки" из "Азовстали" рассказала о последнем разговоре с дочкойВидео

11:16

Хаос в окружении Путина: Фейгин рассказал, как в Кремле готовят "сменщика" диктаторуВидео

11:01

По залету? Блогерше Стужук сделали предложение в Париже

10:53

Казанская осенняя 2022: дата, традиции и магия дня, пора свадеб, молитва

10:51

Украине могут дать самолеты F-16 через 2-3 года после решения о поставках - главком США в ЕвропеВидео

10:35

Приметы на 21 сентября: какие 4 вещи нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы, чтобы в беду не попастьВидео

10:23

Григорий Козловский снова награжден медалью, грамотами и благодарностями украинских военных актуально

10:03

В сентябре можно не ждать: когда в Украину придет бабье лето - прогноз синоптикаВидео

09:51

Россия опасается ударов Украины и вывела свои подводные лодки из Крыма – разведка БританииВидео

09:38

В Алчевске прогремели взрывы в "любимом месте оккупантов", где они дислоцировались – СМИ

09:06

Контрнаступление ВСУ вызывает панику в Кремле и армии РФ – ISW

08:49

Гороскоп на сегодня 20 сентября 2022: Тельцам – опасность, Ракам – зависть, Девам – потеряВидео

08:45

Погибли 70% личного состава: Генштаб назвал потери врага после ударов по Новоайдаре и СватовоВидео

Реклама
08:30

Как устранить запах в дачном туалете: вы изумитесь, когда узнаете "рецепт"Видео

08:22

Путин хочет "скорее" закончить войну в Украине - ЭрдоганВидео

08:20

СССР проснулся и плюнул нынешним правителям России в лицомнение

08:08

ВСУ потопили баржу РФ, битком набитую техникой и оккупантамиВидео

07:53

Германия и Словения договорились о танках для ВСУ: Украина получит 28 модернизированных Т-55

07:07

Стало известно имя замученного в Изюме бойца с сине-желтыми браслетами на рукеВидео

06:40

План Путина провалился: в Пентагоне назвали главные проблемы Кремля в войне в УкраинеВидео

06:10

Венгрия может изнутри развалить Евросоюз, или Почему Орбан возомнил себя венгерским Путиныммнение

05:50

Когда в Украине прекратятся дожди и ударит +28: синоптики назвали самый жаркий деньВидео

05:01

"Вы же верующий человек": Волочкова показалась с большим мужиком на кровати, Панин заценил

04:30

Рожденные в год Быка: какие они в отношениях и как добиться успеха

03:58

"Мои глаза, уши и сердце кровоточат": Мадонна разочаровала фанатов откровенным лесбийским танцемВидео

03:35

"Зима" пришла в сентябре: украинцам дали ледяной прогноз со снегомВидео

03:20

Самая вкусная морковка по-корейски: быстрый рецепт, от которого дух захватываетВидео

02:55

В РФ есть целые регионы – доноры живой силы для армии, и ей невыгодно что-то менять – АндрусивВидео

02:12

Не проделка ведьм, а рабочий лайфхак: зачем закапывают волосы в горшок с цветком

01:35

Эксперт пояснил, почему ВСУ важно бить по военным объектам в пределах РоссииВидео

01:28

Дайте иноагента той женщине, которая поет: Брежнева отреагировала на скандальное заявление ПугачевойВидео

00:51

Приметы на 20 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы большую удачу в дом привлечьВидео

19 сентября, понедельник
23:50

Оккупантов ждет "котел": в ближайшее время ВСУ готовы окружить Лиман - АрестовичВидео

Реклама
23:31

Пропагандистка Скабеева ошарашила "правдой" всех россиянВидео

22:59

Киркоров пришел в ярость, услышав о Пугачевой

22:59

"Месть неизбежна!": украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер" и получила важные данныеВидео

22:55

"Напоминает отношения с абьюзером": Осадчая рассказала, почему нельзя "оглядываться" на россиян

22:36

В Украине рухнули цены на гречку: сколько стоит купить крупуВидео

22:05

В РФ отреагировали на просьбу провести "референдум" в "ЛДНР"Видео

22:03

Хоть зубами выгрызай: как быстро отмыть чашку от следов чая и кофе

21:34

Зеленский срочно созвал Ставку верховного главнокомандующего: подробностиВидео

21:31

Бежать или сдаваться в плен: Зеленский рассказал, как оккупантам получится выжить

21:28

Приносят богатство и невероятную прибыль: 5 женских имен, которые сделают любого мужчину успешнымВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять