В Украине ликвидировали командира батареи российских артиллеристов

Надир-Шах Акболатов ликвидирован в Украине / Фото t.me/a_shtirlitz ​

В Украине "демилитаризировали" очередного младшего офицера армии РФ. Надир-Шах Акболатов командовал батареей гаубичного артиллерийского дивизиона оккупантов.

О ликвидации оккупанта сообщил полковник ЗСУ, блогер Анатолий Штефан в Telegram и опубликовал фото захватчика.

"Старший лейтенант Надир-Шах Акболатов сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации, смерть врагам!" – говорится в сообщении.

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Акболатов был командиром шестой батареи второго гаубичного артиллерийского дивизиона 200-й артиллерийской бригады (в/ч 4827). Последняя входит в состав 29-й общевойсковой армии, дислоцируется в поселке городского типа Дровяная Забайкальского края РФ, входящего в ЗАТО Горный.

Ранее оккупант Акболатов Надир-Шах Насрутдинович был представлен к медали "за уничтоженные в ходе боевых действий" якобы четырех БМ-21 "Град".

Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован лейтенант Долаан Донгак. Он был земляком российского министра обороны Сергея Шойгу и проехал более пяти тысяч километров, чтобы пополнить ряды "двухсотых" оккупантов.

Кроме того, на войне в Украине ликвидирован Никита Сокур - старший сержант российской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

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