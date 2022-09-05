В Украине ликвидирован многодетный оккупант из Татарстана

Ильмир Кашапов ликвидирован на войне в Украине / Фото УНИАН, twitter.com/Shtirlitz53

На войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана .

Об этом сообщил полковник ЗСУ, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Twitter. Он опубликовал фото захватчика, прикрепив фирменный знак "груZ200".

"Старший лейтенант Кашапов Ильмир сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации, смерть врагам!" – написал украинский офицер.

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Согласно некрологу, татарстанец был родом из деревни Большой Кукмор. Выучился в Кукмoрской средней школе №4 и Казанском высшем танковом училище. В путинской армии служил заместителем командира танковой роты по вооружению танкового батальона.

Ильмир Кашапов стал "грузом 200" / Фото twitter.com/Shtirlitz53

Как сообщал Главред, в Украине "демилитаризировали" очередного младшего офицера армии РФ. Надир-Шах Акболатов командовал батареей гаубичного артиллерийского дивизиона оккупантов.

Ранее на войне в Украине ликвидирован Никита Сокур - старший сержант российской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

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