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На Харьковщине ВСУ ликвидировали подполковника, комполка "элитных" войск РФ

14 сентября 2022, 09:17

Уничтожен командир 137 парашютно-десантного полка ВС России подполковник Павел Кривов.

кривов
Павел Кривов / t.me/a_shtirlitz

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск.

В Харьковской области, в районе Изюма, был ликвидирован командир 137 парашютно-десантного полка ВС России подполковник Павел Кривов. Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer.

Офицер-рашист командовал рязанскими десантниками, которые вели боевые действия на территории Украины.

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"Командир 137 пдп подполковник Павел Кривов под Изюмом совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", – уточнил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

кривов
/ Twitter/666_mancer

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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