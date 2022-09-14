На Харьковщине ВСУ ликвидировали подполковника, комполка "элитных" войск РФ

Уничтожен командир 137 парашютно-десантного полка ВС России подполковник Павел Кривов.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск.
В Харьковской области, в районе Изюма, был ликвидирован командир 137 парашютно-десантного полка ВС России подполковник Павел Кривов. Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer.
Офицер-рашист командовал рязанскими десантниками, которые вели боевые действия на территории Украины.
"Командир 137 пдп подполковник Павел Кривов под Изюмом совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", – уточнил офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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