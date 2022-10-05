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ВСУ "откобзонили" российского подполковника, который убивал людей в Грузии и Чечне

5 октября 2022, 13:38

Украинские военные 2 октября ликвидировали российского начальника артиллерии.

ВСУ ликвидировали оккупанта
ВСУ ликвидировали подполковника, который убивал людей в Чечне и Грузии / Коллаж фото Иракли Комахидзе, Радио Свобода, Reuters

Украинские военные ликвидировали российского начальника артиллерии 4-й военной базы - подполковника Ленара Еникеева. Он в 2008 году убивал людей в Грузии. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Оккупанта ликвидировали 2 октября. Он воевал против Украины с 20 марта. Известно, что Еникеев был родом из села Буздяк в Башкирии. Он окончил Буздякскую среднюю школу и в 2001 году поступил в Казанское артиллерийское командное училище.

После этого он начал свой путь "воина" и начал убивать людей.

ВСУ ликвидировали оккупанта
ВСУ ликвидировали подполковника, который убивал людей в Чечне и Грузии / Иракли Комахидзе
ВСУ ликвидировали оккупанта
ВСУ ликвидировали подполковника, который убивал людей в Чечне и Грузии / Иракли Комахидзе

"5 лет служил в Чечне, далее в Адыгее и Дагестане. Участник боевых действий в Чечне, агрессии против Грузии 2008 года. В последние годы служил в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии (т.н. "ЮОР") на 4-й военной базе, в 2013 году на должности командира 2-й минометной батареи (заметьте это в биорафии нет), на момент ликвидации в составе управления базы на должности начальника артиллерии (в/ч 66431 г. Цхинвали)", - написал Иракли Комахидзе.

ВСУ ликвидировали оккупанта
ВСУ ликвидировали подполковника, который убивал людей в Чечне и Грузии / Иракли Комахидзе

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали "наследственного военного" – 25-летнего оккупанта-лейтенанта российской армии Антона Рычагова. Молодой российский оккупант был "денацифицирован" 25 сентября, хоронили его в Саратовской области 2 октября. Он воевал с первого дня вторжения РФ.

Также стало известно, что украинские военные ликвидировали российского оккупанта Гилемханова Ильдара с позывным "Самурай". Захватчик был бывшим сотрудником ФСБ и успел повоевать во многих горячих точках, в частности, в Сирии и Ливии.

Другие новости:

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