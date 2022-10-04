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ВСУ ликвидировали российского майора-агронома на Херсонщине

4 октября 2022, 18:55

Российский оккупант проходил срочную службу в спецназе на Северном Кавказе.

ВСУ ликвидировали оккупанта
ВСУ ликвидировали российского майора-агрария Сергея Попова / Коллаж фото Иракли Комахидзе, Радио Свобода, Reuters

Украинские военные ликвидировали российского майора-агронома Сергея Попова. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Оккупант родился в селе Язово на Алтае. Он окончил Алтайский аграрный университет.

Известно, что в 1999-2000 годах Попов проходил срочную службу в спецназе на Северном Кавказе. После этого он подписал контракт, где его карьера инструктора пошла в гору и остановилась на заместителе командира батальона оперативного назначения Росгвардии.

ВСУ ликвидировали оккупанта 25 сентября в селе Давыдов Брод на Херсонщине.

"В соцсетях найдена страничка Повова с последней активностью 1 октября (оперирует кто то из родных)", - написал Иракли Комахидзе.

ВСУ ликвидировали оккупанта
ВСУ ликвидировали российского майора-агрария Сергея Попова / Иракли Комахидзе

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали "наследственного военного" – 25-летнего оккупанта-лейтенанта российской армии Антона Рычагова. Молодой российский оккупант был "денацифицирован" 25 сентября, хоронили его в Саратовской области 2 октября. Он воевал с первого дня вторжения РФ.

Также ранее стало известно, что украинские военные ликвидировали российского оккупанта Гилемханова Ильдара с позывным "Самурай". Захватчик был бывшим сотрудником ФСБ и успел повоевать во многих горячих точках, в частности, в Сирии и Ливии.

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