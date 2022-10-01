ВСУ ликвидировали вагнеровца "Самурая": ранее он воевал в Сирии и Ливии

Ликвидированный оккупант / скриншот

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта Гилемханова Ильдара с позывным "Самурай".

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан, захватчик был бывшим сотрудником ФСБ и успел повоевать во многих горячих точках.

"Принимал участие в боевых действиях: Чечня (1995, 2001); Сирия (2017, 2018); Ливия (2019, 2020); Украина (2014, 2016). Долго бегал и недавно в составе группы ЧВК "Вагнер" успешно провёл операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали оккупанта с украинскими корнями 27-летнего Игоря Бойчука. В стране-агрессоре РФ сообщили, якобы он из российского города Когалым. Однако оказалось, что оккупант на самом деле родом из Луцка.

Напомним, ранее украинские бойцы точным огневым ударом в районе населенного пункта Сватово на Луганщине ранили представителя российской военной верхушки – командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии РФ генерал-майора Олега Цокова.

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