Провел под завалами дома 6 часов: в Николаеве скончался мальчик, которого спасли от ракетного удара

Николаев / ГСЧС, Виталий Ким

В четверг, 13 октября, в Николаеве скончался 11-летний мальчик, которого достали из-под завалов многоэтажки из-за ракетного обстрела оккупантами.

"Мальчик, которого достали – умер. Привезли на диализ в областную больницу и там остановка сердца. Нет слов! Животные, террористы", - сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ракетный обстрел Николаева

В ночь на 13 октября российская армия выпустила по Николаеву восемь ракет С-300. Одна из них попала в жилой дом. На местах прилетов работали спасатели, искавшие под завалами людей. Когда работники ГСЧС нашли мальчика под завалами дома, он еще был жив. Ребенок был госпитализирован.

Также под завалами спасательной челночной станции в Николаеве, разрушенной в результате российского ракетного удара 13 октября, нашли тело мужчины.

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