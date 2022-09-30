РФ обстреляла Днепр, Николаев и Запорожье: есть раненые и погибший, сгорели полсотни автобусов

Ракетный удар по Днепру уничтожил транспортное предприятие / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на пятницу и утром 30 сентября российские оккупанты обстреляли ряд украинских городов - Николаев, Днепр и Запорожье. Вспыхнули пожары. Есть пострадавшие и погибший. В Днепре российские ракеты уничтожили транспортное предприятие: сгорели 52 автобуса, еще 98 - повреждены.

Обстрел Николаева

В Николаеве прошлой ночью прогремели взрывы в жилом квартале. Ракета попала в многоэтажку, вспыхнул пожар, под завалами находятся люди. Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким уточнил, что россияне атаковали жилой район двумя ракетами. Одна ракета попала в девятиэтажку. Прогремели семь взрывов, как минимум два из них - за городом.

По словам Кима, спасателям ГосЧС удалось деблокировать из-под завалов женщину. Она жива. Известно о восьми раненых.

В Николаеве прогремели 7 взрывов, как минимум два - за городом / скриншот

Ранее Ким этой же ночью Ким писал о взрывах между Южноукраинском и Вознесенском.

"1 шахид повредил здание в центре. 1 шахид - по инфраструктуре. Работает ГосЧС", - сообщил он.

Утром в пятницу заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что по Николаеву оккупанты ударили ракетами типа С-300.

"Сегодня около часа ночи 2 из них попали в девятиэтажку. Из-за этого попадания одна женщина оказалась под завалами, а уже около шести была деблокирована нашими спасателями. Слава Богу, осталась жива. Из-за этих подлых атак получили ранения еще 8 человек. На сегодняшний день это вся информация", - написал он в Telegram и опубликовал фото последствий ночной атаки россиян.

Обстрел Одессы

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, что ночью 30 сентября Одесса и Николаев оказались под ударом дронов-камикадзе.

По его словам, в непосредственной близости к Одессе силами ПВО над морем сбиты три БПЛА.

"В небе еще остаются вражеские беспилотники. Идет боевая работа", - отметил он.

Утром спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в Telegram: "Ночь тревог и атак дронов-камикадзе. Одесса победила: спасибо ПВО. В Черном море – 13 вражеских кораблей и катеров, из них 3 – ракетоносители. Общий возможный залп – 24 "калибра". Вероятность новых атак врага очень высока".

Сергей Братчук рассказал об атаке дронов-камикадзе / скриншот

Ночной обстрел Днепра

В Днепре прошлой ночью прогремела серия взрывов. Российские оккупанты ударили по городу ракетами "Искандер". Один человек погиб и пятеро ранены, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара сгорели 52 автобуса, еще 98 - повреждены. В городе изуродованы несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания", - написал Резниченко.

Горящие автобусы в Днепре / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

По его словам, спасатели с ночи работают на местах прилетов и выясняют масштабы разрушений.

Кроме того, россияне трижды ударили "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольщине.

В Красногригорьевской общине повреждены промышленные объекты, десяток частных домов, водопровод и линия электропередач.

В Никополе снаряды зацепили частные дома. Обошлось без погибших и раненых.

Удар по Запорожью

Утром 30 сентября глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что враг нанес ракетный удар по окраине областного центра.

По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Позже Старух уточнил, что ракетный удар был нанесен по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра.

"Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь. Есть погибшие и раненые. На месте сейчас работают спасатели, медики, все службы", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, ночью 26 сентября российские оккупанты снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Вспыхнул пожар.

25 сентября российские оккупанты также атаковали город с помощью иранских дронов-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города.

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