УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Будет бить ракетами не только по ТЭС: экс-депутат Госдумы назвал следующие цели Путина в Украине

20 октября 2022, 14:18

Однако российское "высокоточное оружие" попадает в цели с погрешностью в 500 метров. Поэтому Путин может бить ракетами не по всему, по чему ему хотелось бы.

Будет бить ракетами не только по ТЭС: экс-депутат Госдумы назвал следующие цели Путина в Украине
Экс-депутат Госдумы назвал следующие цели Путина в Украине/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин может дать приказ бить ракетами не только по украинским теплоэлектростанциям. Кроме ТЭС, оккупанты могут атаковать мосты, линии связи и энергетические линии.

Об этом рассказал российский оппозиционный политик, который в 2019 году получил украинское гражданство, депутат Госдумы РФ 2007-2016 лет Илья Пономарев во время чата на Главреде. По его словам, такие объекты могут стать следующими целями для атаки российских захватчиков.

Однако россияне по многим объектам просто не смогут попасть, ведь их "высокоточное оружие" не такое уж и высокоточное. Их образцы оружия могут "ошибаться" на 500 метров.

"Всякие мосты (автомобильные и железнодорожные), любые коммуникации, линии связи, любые энергетические линии – всё это является объектами (которые может атаковать РФ – ред.). Однако у России нет высокоточного оружия. Высокоточным там называют оружие, которое может попасть в радиусе 500 метров от цели. Это советская традиция, ведь расчет был на ядерные заряды, а не на конвенционные действия. Поэтому всё российское бьет по площадям, те же Грады и ракеты очень примерно попадают", – пояснил Пономарев.

В мост российским оккупантам вообще будет очень сложно попасть. По словам российского оппозиционного политика, россияне не бьют по мостам именно потому, что не могут попасть в них, а не потому, что якобы "жалеют их или не определили их как необходимые объекты.

"Мост они могут разбомбить только с самолетов. Но в первые дни военной кампании Россия потеряла большое количество авиации и поняла, что у Украины есть те средства ПВО, которые достаточно эффективны против самолетов, и поэтому просто перестала их посылать на вылеты. А без этого ей достать мосты очень сложно", – отмечает Пономарев.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный призвал украинцев сохранять спокойствие во время воздушных тревог. Он подчеркнул, что системы ПВО и ПРО работают эффективно благодаря профессионализму украинских бойцов и помощи партнеров.

Ранее американское издание The Hill со ссылкой на военных экспертов отмечало, что российский диктатор Владимир Путин пока не собирается применять ядерное оружие, но в его арсенале есть еще четыре способа эскалации войны в Украине. РФ может применить другое оружие массового поражения – химическое и биологическое. Кроме того, россияне могут прибегнуть к разрушению дамб и продолжить терроризировать Украину ракетными ударами.

Читайте также:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Илья Пономарев ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:45

Война закончится в следующем году, но только после смерти Путина - Пономарёв

14:43

Украина ударила новым санкциями по РФ: в списках – окружение Путина и их родственники

14:39

Просто уничтожил: Потап ярко "поздравил" Соловьева з днем рождения

14:32

Успокоится за 5 секунд: что делать, если маленький ребенок постоянно плачетВидео

14:27

Учительница столичной гимназии утверждала, что Киев - собственность Москвы: ей сообщили о подозрении

Реклама
14:26

Весна 2023 года будет интересной: экстрасенс спрогнозировал месяц, в котором стихнут бои в УкраинеВидео

14:18

Будет бить ракетами не только по ТЭС: экс-депутат Госдумы назвал следующие цели Путина в УкраинеВидео

13:46

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2022 – самые лучшие дни для новой прически и окрашивания

13:44

"Мы плывем!": оккупанты хвастаются в соцсетях бегством на правый берег ХерсонщиныВидео

13:43

Вкусный и быстрый ужин, когда в доме нет света: рецепт за пару минутВидео

13:39

"Люди в России не кончаются": Пономарев спрогнозировал, надолго ли хватит РФ в затяжной войнеВидео

13:38

Гороскоп Таро на ноябрь 2022: Овнам - деньги, Тельцам - несказанная удача, Близнецам - кража

13:34

Доллар "сдулся": что происходит в украинских обменниках и банкахВидео

13:08

Ждет полный переполох: почему нельзя ходить по мокрому полу в доме после уборкиВидео

13:00

Гороскоп на завтра 21 октября 2022: Львам – деньги, Девам – сплетни, Скорпионам – потериВидео

12:49

"Люк Скауйокер" из "Звездных войн" помог собрать для Украины 500 дронов

12:44

Евровидение-2023: третья страна-участница отказалась от конкурса в Ливерпуле

12:33

"Разочарование всей Украины": Лорак выпустила новую песню. Снова на русском

12:32

Илья Пономарёв: Война закончится в 2023-ем, но не в Украине – добивать врага придётся в МосквеВидео

12:23

Как быстро высушить одежду: ускоренный способ от шотландских хозяек

Реклама
12:17

Стальные нервы: в Николаеве мужчина улегся и загорал прямо во время воздушной тревоги

12:13

Находчивые хозяйки не выливают воду после варки пельменей: как ее используют

11:56

"Звучало, как измена": бывшая жена Виталия Кличко раскрыла истинную причину развода

11:48

Арестович рассказал, скоро ли снимут ограничения на выезд мужчин из Украины

11:46

Бедняков стал отцом во второй раз и показал фото

11:36

"Польша будет противодействовать": Дуда предупредил Иран из-за продажи дронов России

11:24

"ПВО и ПРО эффективно работают": Залужный успокоил украинцев в условиях ракетных обстреловВидео

11:17

Второе бабье лето на подходе: в Украину идет резкое потеплениеВидео

11:03

Оккупанты готовятся дать деру из Херсонщины, но это будет непросто - разведка БританииВидео

10:56

ВСУ ликвидировали известного кадыровца, прославившегося своими зверствами в Чечне

10:41

"Ревность – это беда, а измена – ерунда": ТОП-6 имен мужчин, которые постоянно "ходят налево"

10:39

Что делать, чтобы спастись от холода - хитрости для домаВидео

10:29

"Мы ему должны быть благодарны": Данилов высказался о скандальных твитах МаскаВидео

10:05

"Распиарят и грохнут": Арестович объяснил роль в РФ командующего наступления на Украину СуровикинаВидео

09:33

Были настоящими профессионалами: российские ракеты убили двух энергетиков в КиевеВидео

09:30

День повара в Украине: поздравления в прозе и стихах, вкусные картинки к празнику

09:30

Герань будет цвести до Нового года: как приготовить удобрение дома из того, что есть под рукой

09:16

"Это будет катастрофа огромных масштабов": Данилов оценил возможность подрыва оккупантами Каховской ГЭСВидео

09:13

У Путина есть четыре способа эскалации войны против Украины – The HillВидео

08:46

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2022: Ракам – воплощение мечты, Тельцам – важная информация, Козерогам – недругиВидео

Реклама
08:39

Перевод слов Путина на русскиймнение

08:30

Дрон камикадзе: характеристики, в чем опасность и как защититьсяВидео

08:17

"Вива Путин!": менеджер парижского ресторана прославлял президента РФ перед украинцамиВидео

07:49

От получения повестки до смерти прошло 10 дней: ВСУ ликвидировали оккупанта "Чечена"

07:11

Берлускони обвинил Зеленского в начале войны с РФ и оправдал Путина — СМИ

06:41

РФ готовит почву для отступления из Херсона, возможна атака на Каховскую ГЭС под чужим флагом – ISWВидео

06:10

Украину ждет сильное месиво на этой неделе: астролог назвала 10 опасных городов и самые тяжелые дниВидео

06:04

Зачем россиянам депортация людей из Херсонщинымнение

04:09

Молодая жена Венсана Касселя в насквозь промокшем купальнике похвасталась безупречным телом

03:40

Завалит снегом, врежет дубак: украинцы узнали сроки ледяного прогнозаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять