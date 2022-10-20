Будет бить ракетами не только по ТЭС: экс-депутат Госдумы назвал следующие цели Путина в Украине

Экс-депутат Госдумы назвал следующие цели Путина в Украине/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин может дать приказ бить ракетами не только по украинским теплоэлектростанциям. Кроме ТЭС, оккупанты могут атаковать мосты, линии связи и энергетические линии.

Об этом рассказал российский оппозиционный политик, который в 2019 году получил украинское гражданство, депутат Госдумы РФ 2007-2016 лет Илья Пономарев во время чата на Главреде. По его словам, такие объекты могут стать следующими целями для атаки российских захватчиков.

Однако россияне по многим объектам просто не смогут попасть, ведь их "высокоточное оружие" не такое уж и высокоточное. Их образцы оружия могут "ошибаться" на 500 метров.

"Всякие мосты (автомобильные и железнодорожные), любые коммуникации, линии связи, любые энергетические линии – всё это является объектами (которые может атаковать РФ – ред.). Однако у России нет высокоточного оружия. Высокоточным там называют оружие, которое может попасть в радиусе 500 метров от цели. Это советская традиция, ведь расчет был на ядерные заряды, а не на конвенционные действия. Поэтому всё российское бьет по площадям, те же Грады и ракеты очень примерно попадают", – пояснил Пономарев.

В мост российским оккупантам вообще будет очень сложно попасть. По словам российского оппозиционного политика, россияне не бьют по мостам именно потому, что не могут попасть в них, а не потому, что якобы "жалеют их или не определили их как необходимые объекты.

"Мост они могут разбомбить только с самолетов. Но в первые дни военной кампании Россия потеряла большое количество авиации и поняла, что у Украины есть те средства ПВО, которые достаточно эффективны против самолетов, и поэтому просто перестала их посылать на вылеты. А без этого ей достать мосты очень сложно", – отмечает Пономарев.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный призвал украинцев сохранять спокойствие во время воздушных тревог. Он подчеркнул, что системы ПВО и ПРО работают эффективно благодаря профессионализму украинских бойцов и помощи партнеров.

Ранее американское издание The Hill со ссылкой на военных экспертов отмечало, что российский диктатор Владимир Путин пока не собирается применять ядерное оружие, но в его арсенале есть еще четыре способа эскалации войны в Украине. РФ может применить другое оружие массового поражения – химическое и биологическое. Кроме того, россияне могут прибегнуть к разрушению дамб и продолжить терроризировать Украину ракетными ударами.

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