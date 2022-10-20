"Распиарят и грохнут": Арестович объяснил роль в РФ командующего наступления на Украину Суровикина

Арестович объяснил роль в РФ командующего наступления на Украину Суровикина/ whatisyournameinsider.com, офис президента Украины

Российского генерала Сергея Суровикина, который с начала октября руководит наступлением оккупантов в Украине, пытаются сильнее распиарить, чтобы в глазах россиян все надежды возлагались именно на него. Сейчас такой образ нужен для того, чтобы объединить российскую армию и подарить россиянам надежду.

Однако для российского диктатора Владимира Путина расхваливание Суровикина нужно еще и для того, чтобы в нужный момент спихнуть на него всю вину за провалы в войне. Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"На него (Суровикина – ред.) нужно абсорбировать все надежды российской армии, а потом "грохнуть". Армия недовольна, в армии – "брожение", армия надеется на победу, боится проиграть и быть обвиненной. Нужен большой символ. Его уже начали расхваливать телеграм-каналы", – говорит Арестович.

Генерал также, по задумке Путина, должен выполнить и другую роль. На него могут спихнуть все провалы в войне, чтобы отбелить репутацию российского диктатора.

"Эта фигура нужна, чтобы снять ответственность с "отца народа". Путин же не может объявить отступление из Херсона, а Суровикин может объявить "непростое решение", – поясняет советник председателя ОП.

Однако сам Суровикин в случае увеличения своей популярности может "уйти из этого мира не по своей воле". Если он станет популярным в народе, то может поверить, что он способен захватить власть. А военный переворот – самый большой страх Путина. Поэтому Суровикина в какой-то момент могут просто "убрать".

"С XVIII века главный страх всех российских монархов – это военный переворот. Половина ФСБ работает, чтобы он не произошел", – добавил Арестович.

По словам советника главы ОП, в стране-агрессоре России поддерживают имидж определенных медийных фигур лишь на то время, пока это необходимо. А дальше всё для них может закончиться "авиакатастрофой, убийством в бытовом конфликте или другим подобным исходом".

Что известно о российском генерале Сергее Суровикине

Минобороны страны-агрессора России 8 октября назначило генерала Сергея Суровикина "командующим объединенной группировкой войск в Украине".

Его называют "генерал Армагеддон" из-за жестоких и бескомпромиссных подходов к ведению войны. Уже через два дня после назначения Суровикина новым командующим вторжения России по Украине прокатилась волна взрывов. Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что ракетными ударами по Украине Суровикин хотел продемонстрировать свою "эффективность на посту".

18 октября Суровикин впервые появился на публике и рассказал, что на Херсонщине для оккупантов якобы сложилась "непростая ситуация". Эксперты считают, что таким образом генерал может готовить уход российской армии с захваченных территорий Херсонщины.

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