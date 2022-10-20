У Путина есть четыре способа эскалации войны против Украины – The Hill

РФ может пойти на эскалацию войны в Украине и без применения ядерного оружия / Фото Reuters

Российский диктатор Владимир Путин пока что не собирается применять ядерное оружие, но в его арсенале есть еще четыре способа эскалации войны в Украине.

Как пишет американское издание The Hill со ссылкой на военных экспертов, РФ может применить другое оружие массового поражения - химическое и биологическое. Кроме того, россияне могут прибегнуть к разрушению дамб и продолжить терроризировать Украину ракетными ударами.

Биологическое оружие

Биологическое оружие запрещено рядом международных соглашений. Биооружие – это такие микроорганизмы, как сибирская язва, рицин и ботулизм. Их умышленно выпускают, чтобы вызвать болезни и смерть.

В РФ неоднократно обвиняли США в том, что они якобы производят в Украине биологическое оружие. В Штатах отметили, что это может свидетельствовать о подготовке захватчиками провокации с использованием биологического или химического оружия.

"Скорее всего, российские военные сейчас ищут оружие, которое может переломить ход войны на поле боя в Украине, а также может оказаться полезным в более широкой войне против НАТО", – отметил Роберт Петерсен, аналитик Центра биозащиты и биологической готовности.

К слову, РФ унаследовала часть советской программы биологического оружия. По данным Госдепа США, эта программа по-прежнему существует.

Химическое оружие

Основными видами химического оружия являются ядовитые вещества нервно-паралитического действия, кожно-нарывные ядовитые вещества, удушающие вещества и кровяные яды. Все они предназначены для убийства людей или нанесения им увечий.

По мнению военных экспертов, РФ может применить это оружие массового поражения "под чужим флагом", чтобы обвинить в атаке Украину.

Мэтью Банн, профессор Гарвардской школы имени Кеннеди и исследователь проекта Центра Белфера по управлению атомом отметил, что Россия может считать химическую атаку менее рискованным шагом, чем ядерный удар.

Разрушение дамб

По мнению американского профессора-политолога Бронислава Сланчева, Россия рассматривает уничтожение дамб на реке Днепр как способ помешать наступлению ВСУ на юге Украины. Также оккупанты могут атаковать дамбы на север от Киева.

"Это бы затопило весь левый берег Днепра вниз по течению, и заставило бы украинцев эвакуировать сотни тысяч людей вместо того, чтобы наступать на Херсон, не говоря уже о массовых потерях", – отметил он.

Отметим, аналитики Института изучения войны считают, что российские власти создают информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление армии РФ из Херсона и значительные потери территории в оккупированной Херсонской области. В рамках этой кампании возможно нападение на Каховскую ГЭС под чужим флагом. Таким образом оккупанты смогут обвинить Украину в материальном ущербе и гибели людей, а также использовать наводнение для прикрытия своего отступления.

Ракетные удары по Украине

Россия способна активизировать войну уже привычными средствами, нанося массированные ракетные удары по Украине, разрушая инфраструктуру и убивая мирных жителей.

"Разрушение домов и отсутствие доступа к топливу или электроэнергии из-за поврежденной инфраструктуры может стать вопросом жизни или смерти, если люди не смогут обогреть свои дома", – сказал региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Анри Клюге.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава страны-агрессора России Владимир Путин в последнее время дважды использовал риторику с угрозами применить ядерное оружие. В частности, он сделал подобное заявление 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября в своей речи после подписания "документов" об аннексии территорий Украины.

Президент Владимир Зеленский полагает, что Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Однако такого сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - сказал украинский гарант.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заметил, что если Путин сделает хотя бы шаг к тому, чтобы задействовать ядерное оружие, мир моментально отреагирует. Россия в подобном случае столкнется с мгновенным крахом. Путин уже об этом предупрежден.

Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что если Россия нанесет ядерный удар по Украине, США и их союзники по НАТО ответят Кремлю, но применять ядерное оружие в ответ не будут. Вместо этого страны-партнеры Киева "выведут из строя все регулярные российские силы, которые смогут увидеть и опознать на поле боя" в Украине. В том числе – в Крыму и Черном море.

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