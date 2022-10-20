РФ готовит почву для отступления из Херсона, возможна атака на Каховскую ГЭС под чужим флагом – ISW

Российские оккупанты хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину / Reuters, Суспільне

Российские власти создают информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление армии РФ из Херсона и значительные потери территории в оккупированной Херсонской области. В рамках этой кампании возможно нападение на Каховскую ГЭС под чужим флагом. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину.

"Командующий вооруженными силами РФ в Украине генерал армии Сергей Суровикин во время выступления на российском телевидении сообщил, что российское военное руководство должно принять "трудные решения" по Херсонской области и обвинил Украину в планах удара по гражданской и жилищной инфраструктуре Херсонской области", – говорится в отчете.

В то же время "глава" оккупационной администрации Херсонщины Владимир Сальдо заявил об эвакуации россиян с западного берега Днепра.

Аналитики ISW считают, что заявления Суровикина и Сальдо, вероятно, являются попыткой создать информационные условия для полного отступления России за Днепр и сдачи города Херсона и значительной территории Херсонской области украинским войскам.

Аналитики института считают, что российские военные могут считать, что прикрыть их отступление с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение ВСУ через реку мог бы прорыв дамбы Каховской гидроэлектростанции.

"18 октября Суровикин заявил, что получил информацию о якобы намерении Киева пробить дамбу на Каховской ГЭС, что, по его словам, повлечет за собой разрушительные наводнения в Херсонской области. Сальдо повторил это заявление и предупредил, что украинские войска намерены ударить по дамбам выше по течению города Херсона", – пишет ISW.

Таким образом оккупанты смогут обвинить Украину в материальном ущербе и гибели людей, а также использовать наводнение для прикрытия своего отступления.

"Кремль может попытаться использовать такую атаку под фальшивым флагом, чтобы омрачить новости о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз из западной Херсонщины", – говорится в отчете.

Ситуация в Херсонской области

18 октября Сергей Суровикин впервые выступил с докладом о ситуации на войне в Украине. Он заявил, что ситуацию в зоне проведения так называемой "спецоперации" можно охарактеризовать как "напряженную". По его словам, дальнейшие действия российской оккупационной армии "будут зависеть от складывающейся ситуации".

При этом Суровикин открыто намекнул на то, что оккупанты рассматривают возможность сдачи Херсона.

"(Обстановка, - ред) … она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал командующий оккупантов РФ.

Отметим, по прогнозам аналитиков Financial Times, на этой неделе украинские защитники могут полностью вернуть Херсон под контроль Украины. Журналисты обратили внимание на призыв коллаборантов к захватчикам немедленно начать "эвакуацию" населения якобы "в связи с обстрелами".

Однако экс-заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко считает такой прогноз оптимистичным, ведь более рациональной тактикой является принуждение врага к бегству.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя жалобы Суровикина на "непростую военно-тактическую ситуацию" под Херсоном, заявил, что российский генерал публично зафиксировал свое участие в военных преступлениях против Украины и довольно быстро успел осознать силу украинской армии.

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