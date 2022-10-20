"Это будет катастрофа огромных масштабов": Данилов оценил возможность подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Данилов оценил возможность подрыва оккупантами Каховской ГЭС/ УНИАН, Reuters

Если российские оккупанты решатся на подрыв Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свой уход с Херсонщины, это будет катастрофа огромных масштабов с большим количеством человеческих жертв.

Однако даже для самих оккупантов это не выгодно, ведь это повлияет на водоснабжение оккупированного Крымского полуострова. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает "24 канал".

По словам Данилова, в случае подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС опасность будет для ряда населенных пунктов.

"Первое, что касается расчетов, которые мы имеем, если они вообще сойдут с ума и сделают это, есть определенная опасность для некоторых населенных пунктов. Однако я хочу сказать, что мы вообще не осознаем, как на это должен отреагировать мир, потому что это не просто уничтожение объектов инфраструктуры. Это будет катастрофа огромных масштабов с большим количеством человеческих жертв", – отмечает Данилов.

Сейчас оккупанты пытаются фактически депортировать часть населения с тех территорий. Коллаборанты и оккупанты призывали людей выезжать, организовывали "эвакуацию". Однако секретарь СНБО говорит, что вряд ли украинцы, живущие на Херсонщине, захотят "отправляться строить Россию-матушку куда-то в Сибирь".

Но взрывать Каховскую ГЭС не выгодно и самим оккупантам, поэтому они могут не прибегнуть к такому шагу. Ведь в случае подрыва этого объекта может прекратиться водоснабжение в оккупированный Крым.

"Вопрос водоснабжения Крыма для них важен и они ставят его на повестку дня, как обязательную вещь. В частности в тех переговорах, которые они хотели проводить, такой пункт есть. Если прибегнут к таким вещам, то никакого водоснабжения ближайшие годы туда быть не может", – объясняет секретарь СНБО.

Однако есть другой шаг, к которому могут прибегнуть россияне – прервать поставки электроэнергии оттуда в Украину.

"Другое дело, что они могут уничтожить агрегаты, которые там есть и производят электроэнергию для нашей страны. Это они способны сделать и у нас есть информация по этим вещам", – отмечает Данилов.

Опасность подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявляли, что российские власти создают информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление армии РФ из Херсона и значительные потери территории в оккупированной Херсонской области. В рамках этой кампании возможно нападение на Каховскую ГЭС под чужим флагом, чтобы перекинуть вину на Украину.

При этом аналитики напомнили, что так называемый "глава" оккупационной администрации Херсона Владимир Сальдо заявил об эвакуации россиян с западного берега Днепра, что может быть еще одним подтверждением планов оккупантов взорвать ГЭС.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал введение Владимиром Путиным "военного положения" на захваченных территориях Украины. Он подчеркнул, что решение Путина является подготовкой к массовой депортации украинского населения. Секретарь СНБО считает, что очередное преступление Путина против Украины должно быть осуждено на уровне ООН.

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